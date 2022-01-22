Oğuzhan Uğur: Bana youtuber diyenlerle alay ediyorum!

Yediği bazı linçlerde haklılık payı olduğunu söyleyen Uğur, “Her şeyi konuşalım derken pervasızlık yaptığımız oldu” ifadelerini kullandı. Müjdat Gezen’e yazdığı tiyatro oyunlarının çok beğenilmesi üzerine “Ağır Abi” isimli filmini çekmeye karar verdiğini anlatan ünlü Youtuber, “Paramız yoktu ama genciz çekeriz dedik. Meğer parasız çekilmiyormuş. O haddi bilmek lazımmış” dedi.Dayı’nın “sanatın esnafı” dediği, Youtube’daki kariyerinin yanı sıra müzisyen, film yönetmeni, senarist ve karikatürist kimliği de olan Oğuzhan Uğur ile bu Cuma gecesi GAİN’de bir başka keyifli geçti.Dayı’nın neden Youtube’da olduğuyla ilgili sorusu üzerine Uğur, “Biz Youtube’a kendi talkshow’umuzu taşımasaydık hala insanlar koca koca kanallarda talk show yapmaya devam edeceklerdi. Üstelik onlarda talk da yok, sadece şov var” dedi.Talkshow yapanların hiçbirini kendine rakip görmediğini, izlemeye 30 saniye bile dayanamadığını söyleyen ünlü şovmen, “Sonra seni gönderdiler, dedim ki eyvah bir şey geliyor. Hem aynı boydayız hem de çok enteresan bir mizah tarzın var” diyerek Dayı’ya karşı beğenisini dile getirdi.Dayı’nın izlenmelerinde düşüş olduğuna yönelik söylentileri hatırlatması üzerine, “Mesela şöyle düşün, şoför vardır, arabayı 2 saatte park edemez. Ona yine de şoför denir. Şoför vardır, bir ralli pistini 2,5 dakikada bitirir, dünya rekoru kırar. Bir Youtuber vardır, atları kovalar eşeklerle oynaşır, ona Youtuber dersin. Bir Youtuber vardır, BaBaLa TV diye bir kanal açar. İçinde daha önce televizyonda reyting rekorları kırmış bütün adamları çalıştırır. Patron gibi oturur köşesinde parasını sayar. Ona Youtuber diyenlerle de alay eder. Youtuber var Youtuber var. Benim koca bir kanalım, müthiş izleyicilerim, harika da konuklarım var” ifadelerini kullandı.Uğur sözlerini, “İlk başladığımızda biz de insanların kapısında bekledik. İnsanların çok izledikleri şovmenlere yazdık. Ama onların hiçbiri biraz da siz gelin anlatın demedi. Biz tırnaklarımızla kazıyarak kendi yolumuz bulduk” şeklinde sürdürdü.Dayı’nın linçlerle nasıl başa çıktığına yönelik sorusuna, “Yediğim linçlerde haklıları vardı, haksızları vardı. Bazen her şeyi konuşalım derken çok pervasızca konuştuğumuz zamanlar oldu. Onlara el freni çekerek devam ettik. Telefonla herkese cevap verme isteği oluyor. Telefonu bir yere fırlatacaksın, yoluna bakacaksın” yanıtını verdi.Dayı’nın Youtube ve diğer projeler gayet güzel giderken neden Ağır Abi isimli filmi çektiğiyle ilgili sorusu üzerine ünlü Youtuber, “Müjdat Gezen’e tiyatro oyunları yazıyordum. O tiyatro oyunları kapalı gişeydi. Çok takdir ve tebrik ettiler. Bu, o yaştaki bir genci hayallere sürüklüyor; o zaman ben bir de sinema filmi çekeyim diyorsun. Paramız yoktu ama genciz çekeriz dedik. Meğer parasız çekilmiyormuş. Senaryo inanılmaz komikti. Ama o haddi bilmek lazımmış. O haddi filmi çekerek öğrendik” dedi.Youtube’da, milyonlarca takipçisi olduktan sonra yapımcıların, “Bu çocuk bir yukarı kaydırsa 500 bin izleniriz” düşüncesiyle kendisini 3-4 tane sinema filminde oynattıklarını anlatan Uğur, “Bir tanesinin galasında uyudum, bir tanesinin galasından kaçtım, o kadar kötü filmlerde oynadım ki… Bundan sonra hacmimiz oraya geldi. Kendim yazıp güzel bir film çekmeyi planlıyorum” şeklinde konuştu.