Geçtiğimiz haziran ayında aşk yaşamaya başlayan Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman, ilişkilerinde bir türlü dikiş tutturamadı. Daha önce 3 kez ayrılan çift, 2021'in son günlerinde aralarındaki buzları eriterek dördüncü kez barışmıştı.
Barışma kararının ardından ünlü oyuncu, sevgilisinin Youtube'daki yılbaşı programının çekimlerine katılmış ve Oğuzhan Uğur'un Maslak'taki evine yerleşmişti. Ancak çiftin yine ayrılık kararı aldığı ortaya çıktı.
MANİDAR GÖNDERME
Biten ilişkisinin ardından Uzman, manidar bir göndermede bulundu. Ünlü oyuncu, önceki gün Funda Arar'ın 'Senden Öğrendim' şarkısını paylaştı.
Şarkının sözleri ise şöyle:
Gittin, kanadı kırık kuştum
Sustum, sözlerime küstüm
Hani kırılırsın siyaha
Nöbet nöbet geceler boyunca
Dün güne dize gelince
Yürek acılara doyunca
O tez dönüşün geç olunca
Kendime tahammülü öğrendim
Kördüm, bilendim, seni unutmayı öğrendim
Sen yoktun ben yalnız kalmayı öğrendim
Acıya duvar gibi durmayı ögrendim
Kaybolmuş bir dilin sözcükleri gibi
Köksüz, bağsız durmayı öğrendim
Vaz geçtiysen hep sağnak yağışlarımdan
Vaz geçtiysen bitmek bilmez kışlarımdan
Korkma kimseye ödenecek borcum yok
Yok saymayı ben senden öğrendim
Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman dördüncü kez ayrıldı!
Müzisyen ve YouTuber Oğuzhan Uğur ile ünlü oyuncu Müjde Uzman, dördüncü kez şans verdikleri ilişkilerinde de mutluluğu bulamadı. Çiftin, yeniden yollarını ayırdığı ortaya çıktı.
12.01.2022 13:17 Magazin