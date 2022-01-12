Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman dördüncü kez ayrıldı!

Müzisyen ve YouTuber Oğuzhan Uğur ile ünlü oyuncu Müjde Uzman, dördüncü kez şans verdikleri ilişkilerinde de mutluluğu bulamadı. Çiftin, yeniden yollarını ayırdığı ortaya çıktı.

12.01.2022 13:17 Magazin

Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman dördüncü kez ayrıldı! Geçtiğimiz haziran ayında aşk yaşamaya başlayan Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman, ilişkilerinde bir türlü dikiş tutturamadı. Daha önce 3 kez ayrılan çift, 2021'in son günlerinde aralarındaki buzları eriterek dördüncü kez barışmıştı.

Barışma kararının ardından ünlü oyuncu, sevgilisinin Youtube'daki yılbaşı programının çekimlerine katılmış ve Oğuzhan Uğur'un Maslak'taki evine yerleşmişti. Ancak çiftin yine ayrılık kararı aldığı ortaya çıktı.

MANİDAR GÖNDERME

Biten ilişkisinin ardından Uzman, manidar bir göndermede bulundu. Ünlü oyuncu, önceki gün Funda Arar'ın 'Senden Öğrendim' şarkısını paylaştı.

Şarkının sözleri ise şöyle:

Gittin, kanadı kırık kuştum

Sustum, sözlerime küstüm

Hani kırılırsın siyaha

Nöbet nöbet geceler boyunca

Dün güne dize gelince

Yürek acılara doyunca

O tez dönüşün geç olunca

Kendime tahammülü öğrendim

Kördüm, bilendim, seni unutmayı öğrendim

Sen yoktun ben yalnız kalmayı öğrendim

Acıya duvar gibi durmayı ögrendim

Kaybolmuş bir dilin sözcükleri gibi

Köksüz, bağsız durmayı öğrendim

Vaz geçtiysen hep sağnak yağışlarımdan

Vaz geçtiysen bitmek bilmez kışlarımdan

Korkma kimseye ödenecek borcum yok

Yok saymayı ben senden öğrendim
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