Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman dördüncü kez ayrıldı!

Geçtiğimiz haziran ayında aşk yaşamaya başlayan Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman, ilişkilerinde bir türlü dikiş tutturamadı. Daha önce 3 kez ayrılan çift, 2021'in son günlerinde aralarındaki buzları eriterek dördüncü kez barışmıştı.Barışma kararının ardından ünlü oyuncu, sevgilisinin Youtube'daki yılbaşı programının çekimlerine katılmış ve Oğuzhan Uğur'un Maslak'taki evine yerleşmişti. Ancak çiftin yine ayrılık kararı aldığı ortaya çıktı.Biten ilişkisinin ardından Uzman, manidar bir göndermede bulundu. Ünlü oyuncu, önceki gün Funda Arar'ın 'Senden Öğrendim' şarkısını paylaştı.Şarkının sözleri ise şöyle:Gittin, kanadı kırık kuştumSustum, sözlerime küstümHani kırılırsın siyahaNöbet nöbet geceler boyuncaDün güne dize gelinceYürek acılara doyuncaO tez dönüşün geç oluncaKendime tahammülü öğrendimKördüm, bilendim, seni unutmayı öğrendimSen yoktun ben yalnız kalmayı öğrendimAcıya duvar gibi durmayı ögrendimKaybolmuş bir dilin sözcükleri gibiKöksüz, bağsız durmayı öğrendimVaz geçtiysen hep sağnak yağışlarımdanVaz geçtiysen bitmek bilmez kışlarımdanKorkma kimseye ödenecek borcum yokYok saymayı ben senden öğrendim