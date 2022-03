Oğuzhan Uğur: Müjde'yle hiç ex olmadık!

Oğuzhan Uğur, oyuncu Müjde Uzman ile ilişkisini anlatırken magazin basınını suçladı, "Fotoğraflar silinmiş haberleri yaptılar, biz de çok ayrılan barışan ilişkileri laçkaya dönmüş bir çifte döndük" dedi. Oğuzhan Uğur, Müjde Uzman için "o kadın" hitabını kullanarak ilginç açıklamalara imza attı.Oğuzhan Uğur'un açıklamalarının arasında en ilginçlerinden biri de "Beni ciddiye almayanların tamamı şimdi YouTube'de program yapıp, beni arayarak ne yapmamız lazım diye soruyor" demesi oldu.Cansu Canan Özgen: Kız arkadaşınız Müjde Uzman'la toplama bakacak olursak, uzun süredir devam eden bir ilişkiniz var. Toplama bakacak olursak vurgusunu özellikle yaptım çünkü, çıkan haberlere baktığımızda 3-4 kez ayrıldığınızı açıklamışsınız. Bizim yakalayabildiğimiz rakam bu. Genelde, biten ilişkileri devam ettirme çabasının vakit kaybı olarak değerlendirildiğinizi biliriz, sizde de durum böyle olmadı mı? Ex'ten next olur mu?Oğuzhan Uğur: Elbette ben olmayacağını düşünüyorum, hep de bunu savundum. 3 sen olmuştu bir kız arkadaşımla ayrılmıştım, 3 sene sonra karşıma çıktı, heyecanlanır mıyız böyle dedik ve alışmışlıkla devam ettik, elimizi tutabildik birbirimizin 3 sene sonra... Ama asla o kadın o kadın değil, ben de onun için o adam değildim. Nüfüs cüzdanına bak, TC numarası bile aynı ama o aynı değil, araya 3 sene girmiş, zaman girmiş, sen artık başka birisin. Tecrübelerin var, daha iyi biri ya da daha kötü biri oluyorsun... 3 sene, 21 günde değişiyor bağımlılıklarımız, 3 sene ne demek! Tabii ki dedim ex'ten next olmaz.Ama biz hiç ex olmadık bu kız arkadaşımla. O yüzden hep next'i zorladık. Biz Ekg cihazi gibiydik, sürekli hareketli, dümdüz olsak zaten aşk ölecek dedik, o yüzden tutkulu bir ilişki yaşadık. Magazinlerin devreye girmesiyle biz bu kadar ayrılmış gibi gözüktük aslında. Yani ben birine trip atamayacağımı öğrendim bu kadar takipçim varken. Aşk acısı değilse de, slow şarkı paylaştığımda ertesi gün magazinde gördüm. Ayrıldılar! Çünkü slow şarkı paylaştılar!O kadar çok yorum geliyor ki ilişkimle ilgili, bir gün fotoğrafları arşivledim, 'fotoğraflar silinmiş" ilk haber bu oldu. Çok önemli bir şeymiş gibi... Magazin için çok önemli, benim için de çok önemli de, haberler yaptılar. Biz de çok ayrılan barışan, ilişkileri laçkaya dönmüş bir çifte döndük.O kadının da çok iyi işleri var, o da bu sektörde, onun da dijital ayak izi çok önemli ama maalesef magazinlere, sosyal mecralara düşünce sulandırıldı, biz de her tartışmamızda ayrılıyormuş gibi yansıdı. Halbuki o bizim aramızdaki mesele, kimseyi ilgilendirmezdi. Hayatıma öyle bir kadının girmesi, bu kadar meselesi olması, bir ateş de olsa bu kadar dumanı tütmesi çok hoşuma gidiyor çünkü yıllarca sevgilim olmamıştı, bana bir ruh verdi kadın, artık yediğim yemekten keyif alıyorum, gün batımını izliyorum artık, gün batımıyla ilgilenmezdim ama kadın girdi hayatıma artık gün batımını izliyorum, o yüzden benim için finali ayrılık da olsa çok saygı duyduğum bir ilişkiydi. O yüzden çok teşekkür ederim kendisine.Cansu Canan Özgen: Sizi ciddiye almayanları bugün siz ciddiye alıyor musunuz?Oğuzhan Uğur: Elbette alıyorum. Beni zamanında ciddiye almayan insanlar çok önemli insanlardı. Kısa bir süre sonra ciddiye almaya başladılar. Ciddiye almayanların tamamı şu anda program yapıyor YouTube'da, inanılmaz. Ve arayarak ne yapmamız lazım diye sorular soruyorlar. Bunun tatmini var mı evet var, o kadar iyi bir insan değilim. Dalga geçe geçe anlatıyorum bazen, bazen çok üst perdeden konuşarak anlatıyorum ve şımarıklık yapıyorum. Bak bu adam benim mesajıma cevap vermemişti, bak 200 tane mesaj atmış, 201'inciye cevap vereyim dedim. Yaptım bu kötülüğü, aldım rövanşımı.Cansu Canan Özgen: Elektrik faturaları için sen de radikal bir açıklama yaptın. Dedin ki ben de gideceğim artık trafoda yaşayacağım. 2+1 trafolarda aidat ne kadar geliyor?Oğuzhan Uğur: Aidat henüz gelmedi, kaçak yaşıyorum ben, bir de seçim zamanı kedi bırakıyorlar, çok mutluyum, hayvanlarım var, arada nefes alıyorum çıkıyorum, sonra trafonun içinde giriyorum. Tavsiye etmem kimseye... İşte ses çıkartmak böyle bir şey, çünkü aptal yerine konulduğumuzu düşünüyorum bazı zamanlarda, bu beni çok sinirlendiriyor, ben çok sinirlensem de işte, trafoda yaşayacağım diyerek konuya çok başka bir yere çekiyorum. Çekmezsem o Twitter'a ben neler yazarım. Gerçek hislerimi paylaşsam, yani İnstagram gibi efekt atmasam, o Twitter'a ben neler yazarım. Artık bir şey de yazamıyorsunuz, artık herkes çok gergin, herkes çok sinirli.Amerika'da insanlar saatini satıyor, örneğin 200 dolara. Türkiye'de 4 bin 500 lira alıyorum diyor asgari ücret, 1 ayını satıyor 5 bin liraya yakın bir paraya... Sonra bir daha o asla geri alamayacağı 1 ayını satıyor. Onun karşılığında, hayatını satmasına karşılık gidip istediği ürünü alamıyor. İstediği yere gidemiyor. Onu anlatmaya çalıştım, trafoyla da bunu anlatmaya çalıştım. Aptal yerine konulduğumuz için ben de hiciv yapmak zorunda kalıyorum. Trafo da kalmak da işin şakası.Cansu Canan Özgen: Pinç adlı programın için çektiğin bir tanıtım var. Sadece sosyal medyada değil, gazete ve tv'lerde de eleştirildi. Cem Küçük seni faşistçe davranmakla suçladı, 'Yunanistan'dan 1 milyon kişi gelse, İngiltere'den 5 milyon kişi gelse karşı değiller" dedi. Mülteciler İngiltere'den Yunanistan'tan gelse tepkin ne olurdu? Oğuzhan Uğur ırkçı mı?Oğuzhan Uğur: Bu isimlerin benim hakkımda bunları söylemesi beni mutlu ediyor. Gurur duyuyorum, çünkü çok iyi bir şey yaptığımı fark ediyorum. Bu insanların yüzü kösele gibidir, asla kızarmaz. Cem Küçük denilen adamın ben mesela dosyasını açsam, kahkahalarla okuruz, sinirlenmeyiz bile. O kadar yanar döner, jelibon gibi bir adam, buradan tutarsın buradan fırlar. Benim muhatap alacağım bir adam değil. Yazdığı yeri biliyorum, patronlarını biliyorum, buraya nereden geldiğini biliyorum. Şimdi korkmaya başladılar 2023'ten sonra neler olacak diye... Sistem hakkın hukun peşinde olan sistem olursa, bu adamlara daha çok güleceğim ben. Bana ırkçı da faşist de diyebilirler, asla ciddiye alamam. Ben seçimlere gireyim, yüksek mertebeye geleyim, bu adamlar benim yanımda çalışacaklar! Gelip bana diyecekler ne güzel videolar çekiyorsun.Memlekette yaşanan mülteci sorunun herkes farkında. Bugün İstiklal'de Türk yok, bazı mekanlara gidiyorsun Türkleri içeri almıyor mekanlar, yasak giremezsin. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorsun, İstiklal'de o mekanlara gidip giremeyiz, çünkü Türk'üz. Yalnızca Arapların girdiği mekanlar var artık. Sürekli karşımdalar. Benim yaptığım mizah değildi, belli bir konuya parmak basmaktı. Evinizi böcek bastığında palyaço çağırmazsınız! Parmak bastım, milyonlarca kişiye ulaştı. Beni eleştiren insan sayısı çok az. İşte bunlar. Bütün Türkiye ayağa kalktı, Oğuzhan'ı linç edelim öyle bir şey olmadı. İnanılmaz destek gördüm. Bu insanlar başka ülkede gazeteci yapamazsınız. Anlatsınlar, çok az süreleri kaldı devam etsinler. Sinirlendim manasız yere...