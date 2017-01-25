Oje Sanatı!

Tırnaklarınızı süsleyerek, yeni trend desenli ojeleri yapmak hiç de zor değil!

Kadın-Moda - 25 Ocak 2017 17:19
Oje Sanatı!
Düz modellerden sıkıldıysanız yeni trend olan ve gün geçtikçe popülerleşen desenli ojeler tam da size göre!

Noktalama kalemler desenli ojeler için işinizi kolaylaştıracak bir üründür. Eğer evinizde noktalama kaleminiz yoksa hepimizin evlerinde bulunan kürdan, tel toka, iğne veya ince uçlu kalemleri kullanabilirsiniz.

Peki bu malzemelerle desenli oje nasıl yapılır ?

Öncelikle ilk kat ojenizi tırnağınıza sürün ve üzerine uygulayacağınız farklı rengi kürdana batırarak işleme başlayın.

Kağıtları veya selobandı kalıp olarak kullanarak da farklı modeller deneyebilirsiniz.

Değişik görünümlü oje deseni için ojeyi uygun bir yere damlatın. Pipetin ucunu ojeye sürdükten sonra uzaktan tırnaklarınıza doğru üfleyin. Bu yöntemi uygularken tırnaklarınızın yanlarını bant yardımıyla koruyun.

Resim çizme sanatınıza güveniyorsanız, tırnaklarınızın üzerine çizeceğiniz desenlerle fark yaratabilirsiniz!
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