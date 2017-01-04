Bir boşanacakları konuşulan Okan Buruk ile eski manken Nihan Buruk, oğulları Ali Yiğit’i İstanbul’da bırakıp âşıklar şehri Roma’da aşk tazeledi. Çift, tatil dönüşü Atatürk Havalimanı’nda objektiflere takıldı. Yüzleri gülen ikili, gazetecilere böyle mutluluk pozu verdi.
Roma’da aşk tazelediler!
Göztepe Teknik Direktörü Okan Buruk ile eşi Nihan Buruk, yılbaşı tatili için gittikleri İtalya'dan geri döndü.Magazin - 05 Ocak 2017 04:00
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