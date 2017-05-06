Okan Elif Tapan'ın alışveriş turu!

İstanbul cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden işadamı Okan Tapan ve Elif Edes Akmerkez’den çıkarken görüntüledi.

Sosyete - 06 Mayıs 2017 11:33

Kendi içlerinde arkadaş grubuyla göz önünde olmadan yaşamayı tercih eden çift, Akmerkez’de kısa bir alışveriş turu attıktan sonra çıkışta objektiflere yansıdılar.



Okan Bey ve Elif Hanım çok nadir davetler haricinde görünmeyi tercih etmeyen çiftler arasında yer alıyor. Her zaman olduğu gibi birbirine bağlılıkları ile göz dolduran çiftten Elif Hanım “kocamın önüne geçeyim de kilo aldığı belli olmasın” diyerek espri yaptıktan sonra çift öğle yemeği yedi. Ardından arkadaşlarıyla buluşarak Papermoon’a geçtiler.

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