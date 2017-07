Okan Kurt: Demet bana erkek olduğumu hissettiriyor

Magazin - 16 Temmuz 2017 12:10

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın eşi işadamı Okan Kurt, Posta Gazetesi'nden Canan Danyıldız'a verdiği röportajında samimi itiraflarda bulundu. İşte o röportajdan kesitler:Okan Kurt 35 yaşında ve kendinden 10 yaş büyük pop yıldızı Demet Akalın ile evli. Hira adında bir kız çocukları var. İlişkileri hakkında çok yazılıp çizildi, bitecek gözüyle bakıldı. Ama düşman çatlatıyorlar. Kurt, “Karıma çok aşığım, o bana erkek ve baba olduğumu hissettiriyor” diyor.Sizi Demet Akalan’ın eşi olarak tanıdık ama aslında köklü bir aile şirketiniz var.Eşimin ismi çok büyük olduğu için onunla anılmaktan gurur duyuyorum. Sıkıntı yok. Evet üç iş kolunu; inşaat, petrol ve nakliyatı birlikte yürüttüğümüz 50 yıllık bir aile şirketimiz var, yönetim kurulu üyesiyim. Uluslararası nakliye bölümünün CEO’suyum. Nakliyeciler Derneği’nin de en genç yönetim kurulu üyesiyim.■ Kaç kardeşsiniz, diğerleri de aile şirketinde mi?Üç kardeşiz; benden bir yaş büyük, ikiz gibi büyüdüğüm abim Ozan ve kız kardeşim Dilan. Babam hâlâ grubumuzun inşaat bölümünün başında. Ozan petrol bölümünü yönetiyor.■ Eğitiminiz ne?Bahçeşehir Üniversitesi’nde mimarlık okuyordum, inşaatta devam ederim diye düşünüyordum. Sonra baktım ki benden mimar olmaz, biraz ‘kadın işi’ gibi. Benim ellerim de kocaman… Bana zor! Abim o sırada Amerika’da yaşıyordu, ben de yanına gittim. Hayatımda aldığım en iyi karardı.■ Sonra?Yedi yıl Amerika’da yaşadım, okudum. Abimle aynı evde kaldık. Hayalim okuduktan sonra İtalya’ya geçmek ve orada bir firma kurup nakliyede İtalya’nın en iyisi olmaktı. Yaptım da.■ Nasıl bir çocukluk geçirdiniz?Çok güzeldi. Ankara’da doğdum, Mersin’de büyüdüm. Aslen Gaziantepliyiz. Abim çok iyi basketbol oynuyordu; önemli bir takım için seçip İstanbul’a götürdüler. O zamanlar Mersin’de Anadolu Lisesi’nde okuyorum. Bıraktım ve abimin peşinden İstanbul’a geldim, kolejde okumaya başladım. Ve abimle idmanlara başladım.Demet Hanım ile nasıl tanıştınız?Yoğun çalıştığımız günlerden birinde, bir arkadaşım gece kulübüne davet etti. Demet’i sahnede gördüm, aşık oldum. Arkadaşıma “Bizi tanıştır” dedim. O da Demet’in kızacağını söyledi. Ama tanıştık, kısa sürede tüm eşyalarımı Florya’dan topladım ve Etiler’de onunla yaşamaya başladım.■ Herkes bu birlikteliğin uzun sürmeyeceğini düşündü, ben de! Yaş farkı, iş farkı…Ama beş-altı yılı devirdik! İnatçı bir karakterim. Demet, ona iyi bir eş olacağımı anlamış olmalı. Ben de ona vurulmuştum, onunla evleneceğimi biliyordum.■ Demet Hanım, “Evlenme teklifini tam yapmadı” der sizin içinDemet’i seviyorum, aşığım. Roma’da evlilik planları yapıyordum ama söyleyemiyorum. O arada bir şeyler oldu, “Senin evlenmeye niyetin yok, ben gidiyorum” dedi. Ben de “Git o zaman” dedim.■ Peki ne oldu?Gitti! Evlenmek istediğimi söyleyemeden gitti. Ben de eşyalarımı topladım ama gitmek kolay mı? Onca şeye altı-yedi ay göğüs germişim, kadına aşığım! Erkek arkadaşlarımı topladım, dertleştik. O gece Florya’ya döndüm, çok üzgündüm. Sabaha karşı mesaj atmış ama o kadar kötüydüm ki, anlayamadım bile.■ Erkeklerin aklı hep kaybedince gelir zaten!Kalktım ona gittim. Kapıyı çalıyorum açmıyor. Sabah 6’da açtı. Kapının zinciri arasından konuşuyor, “Ne istiyorsun?” dedi. “Açar mısın, önemli bir şey” dedim. Öyle deyince açtı ve evlenme teklif ettim. Cuma sabahı! Ezandan sonra!Aileniz bu ilişkiye ne kadar süre vermişti?Çok yazıldı çizildi ama aksine bana ve bu ilişkiye asla karşı çıkmadılar. Hatta ayrıldığımız gece annem, “Yapma oğlum, o kız sensiz, sen onsuz nasıl yapacaksınız?” dedi. Ailem bizi çok destekledi. Babam Demet’i çok sever.■ Peki aksi olsaydı, istemeselerdi, yine de Demet Hanım’ın arkasında durur muydunuz?Dururdum! Büyük konuşmayayım, benim de kız çocuğum var. İnsan çocuğuyla, ailesiyle sınanmasın. Demet babasız büyümüş bir kız; babamla ayrı bir ilişkileri var.■ Nesine aşık oldunuz?Bana değer vermesine, beni ben olarak sevmesine… Bir de Hira oldu, daha ne isterim? Annesi, babası, kardeşi, arabası, elbisesi, koruması, şoförü… Her şeyi benim. Onu çok seviyorum.■ Hira için de “Gerçek hamilelik değil” diye yazıldı…Ben şahidim, eşim gerçekten benden hamile kaldı. Saçma sapan şeyler yazıldı. Ama baktım ki dünyada tüm starlar için yazılıyor. Üstelik biz iki kez tüp bebek denemesi yaptık, olmadı diye de söyledik. Dürüstüz. Çocuk bizim!■ Hamileliği boyunca yanındaydınızEvet, dokuz ay boyunca karıma ben baktım. Çok önemli bir şarkıcı, o yoğunluğun içinde bana çocuk vermeye çalışıyor, nasıl bakmam! Ayakkabılarını bile giydirdim, yine hamile kalsa yine bakarım! Bir ev aldım ona, şimdi sıra onda! İkinci çocuğa…SEVGİMİZ BİZE YETER■ Demet Hanım’a aldığınız son villa çok konuşuldu…Abartıldığı gibi değil fiyatı. Ayrıca söylenmez ama Demet de bana hediyeler alır.■ Sizde evlilik sözleşmesi yok, Demet’in üzerine bir şeyler yapar mısınız?Hiç öyle şeyler düşünmedim. Her şey onun üzerine olsun, ne olacak ki? Demet’in her şeyi var, dahası herkese yardım eder.■ O sizin en çok neyinizi sever?Her koşulda, ne olursa olsun arkasında durmamı çok sever. Onun paraya pula ihtiyacı yok, sadece sevgimiz bizi bir arada tutar.KİMSENİN GÖLGESİNDE DEĞİLİM■ Evin reisi siz misiniz?Evet. Demet bana hem baba hem de erkek olduğumu hissettirir. Karımdan başka bir şey beklemiyorum. Başka bir kadının bana bunları hissettireceğini de sanmıyorum.■ Ünlü, başarılı bir kadınla evli olmak zor mu?O kısmı geçtim, o konuda master bile yaptım! Zor tabii. Eşimi Türkiye kabul etmiş, böyle biriyle evli olunca o dünyanın insanı oluyorsun. Yapacağım tek bir şey, onun da benim de hayatımı etkiler. Allah’a şükür, onu sevenler beni de bağrına bastı. Sonrası kolay, çünkü olduğumuz gibiyiz.■ CEO’sunuz ama Demet Akalın ismi sizin önünüzde anılıyor. Eşinizin gölgesinde kaldığınızı düşünüyor musunuz?Hiç öyle düşünmüyorum. Konu magazin olunca bu durumu çok doğal karşılıyorum.■ “İşi yoktu, Demet yardım etti” gibi şeyler yazıldı…Bu da işin cilvesi, asla kızmıyorum. Göz önünde olmak böyle bir şey. Çoğu zaman haberleri takip etmiyorum. Sosyal medyada da yokum, kafam rahat.Demet Akalan’ın eşi olmanın, iş hayatında avantajı veya dezavantajı var mı?Demet bana iş bulmuyor ama tanınır olmasının bana duyulan güveni artırdığı kesin. Eskiden bir firmaya gidip nakliye şirketimizi anlatmak zorunda kalıyor, sunumlar hazırlıyorduk. Demet Akalın’ın eşi olunca gerek kalmıyor. Ama çok doğal, biz evliyiz.EVDEKİ PİJAMALI DEMET'E AŞIĞIM■ Çok mutlusunuz…Allah’a çok şükrediyorum. O kadar iyi bir anne ki… Bu kadar önemli bir işi olmasına rağmen, benimle ve çocuğuyla ilgili. Dünyaya bir daha gelsem, yine Demet’i bulur, evlenirdim. Nazar değer diye korkuyorum. Bizim kontağımız hiç kesilmedi. Bir kez salonda yattım ama…■ İyiymiş! Neden?Suç işlemeden koltukta yatan tek Türk erkeği benim! Demet’in hamileliği zorlu geçiyordu. Bebeğe ve ona bir şey olmasın diye gittim koltukta yattım. Kavga olduğunda ikimiz de alttan alırız.■ Evlilik aşkı öldürüyor mu?Hâlâ eşime çok aşığım! Cuma olsun da Bodrum’a onların yanına gideyim diyorum. Sıradan evli adamlar gibi de söylemiyorum bunu.■ Demet sıradan bir kadın olsaydı yine aşkınız bu kadar büyük olur muydu?Sahnedeki Demet’i seviyorum ama asıl karımı, onun evdeki halini seviyorum. Pijamalı Demet’e aşığım ben!■ İyi güzel de, hiç kavga çıkmaz mı evde?Çıkar yahu! Ama uzun ömürlü olmaz. Kim alttan alma fırsatını yakalarsa “Sevgilim, sevgilim” diye yanaşır. Benim de gururum yok. Hiç uzatmam. Ben daha zor bir adamım.■ Menajerliğini de siz yapıyorsunuz. Sahne kıyafetlerini kıskanıyor musunuz, karışıyor musunuz?Karışmıyorum dersem yalan söylemiş olurum. Kocasıyım, hakkım. Ama o konularda da çok törpülendim. Demet bana güveniyor, işinin içinde olmamın sebebi bu yüzden.■ Her konserine gidiyor musunuz?Eskiden gidiyordum. Şimdi Hira 3,5 yaşında. Hafta sonu annesinin konserinin olduğunu, hafta içi benim de iş yüzünden gece geldiğimi biliyor. Eşimi sahnede rahatsız etmeyi asla istemem. Karımın işine çok saygılıyım.■ Demet’e koyduğunuz kurallar var mı?Kurallar, yasaklar yok. Ama evli olduğumuz ve onu çok sevdiğim için, “Mayo ile beach konseri vermesen mutlu olurum” diyorum. Sağolsun Demet de beni kırmıyor. Allah ondan razı olsun. Bazen suratımızı astığımız da oluyor, yalan yok. Ama orta yolu bulduk.■ Demet Hanım sizin erkek erkeğe dışarı çıkmanıza izin veriyor mu?Vermiyor değil. Ben çıkmıyorum, sevmiyorum. Yeni evde Play Station odası yaptık. Demet çok kafa kadın. O da eve gelen arkadaşlarıma dahil olur.■ Size asılanlar, mesaj atanlar oluyor mu?Demet bana güvenir, dahası ben öyle ortamlarda bulunmam. Niye öyle şeylere mahal vereyim ki? Evli arkadaşlarımız ile görüşüyoruz, bekarları da evliliğe davet ediyoruz.■ Aranızda neredeyse 10 yaş var. İleriki yıllar için bu sizi korkutuyor mu?Hiçbir zaman. Tanıştığımız günden beri bu konuda hiç konuşmadık. Ayrıca ben daha büyükmüşüm gibi davranıyorum ona, o da bana öyleymişim gibi saygı duyuyor. Ayrıca Demet 18’liklere taş çıkartır.■ “Keşke” dediğiniz zamanlar oluyor mu?“Keşke daha önce tanısaydım” gibi mi? Hiç yok. Her şey kader, alınyazısı. Belki aksi olsaydı, birbirimizi teğet geçerdik. Sadece, “Keşke Demet ahirette de eşim olsa” derim!BIÇKIN TARAFLARIMI TÖRPÜLEDİM■ Adana-Mersin denince korkarım, bıçkın delikanlı mıydınız?Oo… Çok kavga ederdik! Abim de ben de. Çukurova’da bir ‘kan kaynaması’ vardır. Zamanla o taraflarımızı törpüledik.■ Varlıklı ailede büyümüşsünüz, nasıl şımarmadınız?Şampanyalar ya da özel uçaklar olmadı. Babam çalışkan bir adamdı. Çocukluğumda zor zamanlarımız oldu. Bir giderdi, iki hafta sonra gelirdi, 20 yıl böyle devam etti. Her yaz sıkıntıda olsak da olmasak da çalıştığımı biliyorum. Rahat, lüks bir hayattan gelmiyorum. Şımaracak vaktim olmadı.■ Niye döndünüz İtalya’dan Türkiye’ye?İtalya’da şirketi kurdum, çok iyi bir firmaydı. Babam aradı ve “Sana ihtiyacımız var” dedi. Her şeyi kenara bıraktım, döndüm.HİRA BENİ PARMAĞINDA OYNATIYOR■ Hira’nın doğumuna girdiniz, ne hissettiniz?Evet, onu bu ailede ilk tanıyan insanım! Sezaryen doğumdu, çok zordu. Doğduğunda, dünyanın başka bir renk aldığını, yalnız onu gördüğümü söyleyebilirim. Allah’ın bir lütfu! Çok ağladım.CEO’sunuz ama tam tabiriyle Hira sizi parmağında oynatıyor…Üç yaşında, ben de onun yaşına iniyorum. Her baba-kız ilişkisi özeldir ama sanki bizimki başka. Her anında yanında olmak istiyorum. Demet de öyle… Konseri bitiyor, ilk uçakla sabaha karşı eve dönüyor ki uyanınca Hira onu yanında bulsun.■ Şöhretli bir anne-babası var, kurallarınız var mı?Öyle sınırlar koymuyoruz. Hira annesinin ünlü bir kadın olduğunun farkında. Onun bunların üstesinden geleceğini düşünüyorum. Göz önünde yetişecek ama özgür olacak. Sahneyi tercih ederse arkasında dururum, ona da menajerlik yaparım!■ Hira en çok kime benziyor?Vücut yapısını, ellerini bacaklarını annesine benzetiyorum ama gözleri aynı ben. Biraz fevri bir kız, sabırsız. Bu tarafları bana benziyor. Ama daha yeni yeni karakteri ortaya çıkıyor.Kaynak: posta.com.tr