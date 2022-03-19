Okan Yalabık ile Ezgi Ayvalı'dan mutluluk pozu!

Okan Yalabık, uzun süredir birlikte görünmediği sevgilisi Ezgi Ayvalı ile 'Anne' adlı tiyatro oyununun prömiyerine katıldı.

19.03.2022 15:42 Magazin

Okan Yalabık ile Ezgi Ayvalı'dan mutluluk pozu! Okan Yalabık (43), yaklaşık dört yıldır birlikte olduğu kendisi gibi oyuncu olan Ezgi Ayvalı (32) ile birlikte 'Anne'yi seyretti. Oyun bitiminde Engin Hepileri’nin kulisine giderek, meslektaşını tebrik etti. Çıkışta da sevgilisiyle birlikte magazincilere mutluluk pozu verdi. İkilinin bir hayli keyifli olduğu da görüldü.

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