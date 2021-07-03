Oktay Kaynarca: Bu saatten sonra tatil yok

Altıncı sezonu geride bırakan Atv dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 'Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca, Türki Cumhuriyetlerine yaptığı geziyi tamamladı.tv100'e konuşan usta oyuncu, "Önce Kazakistan'a, sonra Özbekistan'a gittik. Güzel bir geziydi. Görmek istediğimiz yerler vardı. Oraları dolaştık, geldik. Herkesin görmezi lazım. Avrupa şehirlerinden ziyade oraları da görmek gerekiyor. İyi ki gittik" ifadelerini kullandı.Tatil planı yapmadığını söyleyen Kaynarca, "Artık tatil yeter. Bu saatten sonra tatil yok" dedikten sonra "Kanada'ya gideriz belki, Kanada'dan misafirlerimiz geldi" şeklinde espri yaptı.