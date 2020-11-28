Oktay Kaynarca: Her set günü test oluyoruz

Atv'de yayınlanan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 'Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca, yakın arkadaşı Sedef İybar ile önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Evi için alışverişe geldiğini söyleyen oyuncu, dizi setinde koronavirüs için özel önlem aldıklarını açıkladı.Oktay Kaynarca, “Yurtdışından getirdiğimiz aletle, her set günü anında test oluyoruz. Hemen de sonuç veriyor” dedi.