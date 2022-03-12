Oktay Kaynarca ile Birce Akalay'ın sürpriz buluşması!

Birce Akalay ve Oktay Kaynarca, önceki akşam Arnavutköy'de akşam yemeği yedi. Havaların soğuk olması sebebiyle gazetecileri bekletmemek için yemeklerine ara veren ikili, soruları yanıtladı. İki oyuncu da ileride birlikte bir proje olabileceğinin de sinyallerini verdi.Uzun süredir arkadaş olduklarını söyleyen çiftten Kaynarca, "Birce ile çok eskiye dayanan bir dostluğumuz var. Bugün güzel bir akşam yemeği yedik. İş için değil, sohbet için bir araya geldik. Tabi hayat bu, belli olmaz ne olacağı ama şu an öyle bir iş sohbeti içerisinde değiliz" ifadelerini kullandı.Kendi markası için uğraştığını için söyleyen Birce Akalay ise, “Şu anda biraz dinleniyorum, biraz markamla ilgileniyorum çünkü orada da bir bebek doğdu onunla da ilgilenmem gerekiyor. Bazen projeleri okuyorum. Şu an bu şekilde zaman geçiriyorum" diye konuştu.Ayrıca iki oyuncu, ileride birlikte bir projede yer alabileceklerinin sinyallerini de vermiş oldu.