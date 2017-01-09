Oktay Kaynarca ile Meryem Uzerli arasında neler oluyor?

Oktay Kaynarca, iş görüşmesi için gittiği Almanya’da Meryem Uzerli’yle bir araya geldi.

Magazin - 09 Ocak 2017 09:17
Oktay Kaynarca ile Meryem Uzerli arasında neler oluyor?
Oktay Kaynarca, iş görüşmesi için gittiği Almanya’da Meryem Uzerli’yle bir araya geldi. İki ünlü oyuncu, Berlin’de baş başa yemeğe çıktı. Oktay Kaynarca, oyunculuğun yanı sıra otelcilik işine girmeye karar verdi. Berlin’de yaşayan bir Türk işadamıyla ortak olmaya hazırlanan ünlü oyuncu, iş görüşmeleri için geçtiğimiz günlerde Almanya’ya gitti. Kaynarca, başkent Berlin’de sürpriz bir isimle de bir araya geldi. “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”da başrol oynayan Oktay Kaynarca, dizi ekibine yeni katılan Meryem Uzerli ile Berlin’de buluştu. İki ünlü oyuncu, geçtiğimiz cuma akşamı Chicago Steakhouse adlı restoranda baş başa yemek yedi. Berlin’deki Soho Otel’de konaklayan Oktay Kaynarca, Türkiye’ye cumartesi günü dönmeyi planlıyordu, ancak yoğun kar yağışı nedeniyle seyahatini uzatmak zorunda kaldı.

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KAYNAK: hurriyet.com.tr
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