Bu iddiaları ilk olarak Meryem Uzerli yalanlamış ve "Oktay tipim değil" demişti. Oktay Kaynarca önceki gün Arnavutköy'de bir balıkçıdan çıkarken görüntülendi. Başarılı oyuncuya Meryem Uzerli ile ilgili çıkan bu haberler soruldu. Sorular karşısında sinirlendiği görülen Kaynarca iddiaları yalanladı. Oktay Kaynarca, "Manyağın biri bir kuyuya taş atıyor 50 akıllı çıkaramıyor" dedi.
Oktay Kaynarca ile Meryem Uzerli aşk yaşıyor mu?
'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde birlikte rol alan Oktay Kaynarca ile Meryem Uzerli'nin Almanya'da bir restoranda beraber görülmesi "Aşk mı yaşıyorlar?" iddialarını gündeme getirmişti.Magazin - 31 Ocak 2017 17:39
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