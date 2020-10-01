Oktay Kaynarca: Özleştik be abi!

Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Tarık Ünlüoğlu, vefatının 1'inci yılında anılıyor. Oktay Kaynarca vefat eden yakın arkadaşı Tarık Ünlüoğlu'nun mezarı önünde duygusal bir karesini paylaştı. Kaynarca fotoğrafının altına da "Özleştik be abi ...." notunu düştü.Oktay Kaynarca ile Tarık Ünlüoğlu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde birlikte rol almıştı.