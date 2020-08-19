Oktay Kaynarca’dan dikkat çeken fakirlik tanımı

Televizyon ekranlarında yer aldığı başarılı projelerle adından söz ettirmeye devam eden Oktay Kaynarca, Instagram hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.Kimi zaman kadrosunda yer aldığı diziyle ilgili bilgiler verdiği hesabından kimi zaman da hayat üzerine önemli mesajlar veren Oktay Kaynarca yine çarpıcı bir paylaşıma imza attı.İnsanların açgözlülüğüne göndermede bulunan Kaynarca, şu ifadeleri kullandı:“Aza sahip olan değil, çok isteyen fakirdir”(Kaynak: sozcu.com.tr)