Oktay Kaynarca’dan EDHO açıklaması: “Bizimle alakalı bir şey değil”

Oktay Kaynarca’dan o iddiaya sert tepki!
Geçtiğimiz gün bir törene katılan Oktay Kaynarca dizinin geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. "Diziyi soralım" diyen magazin muhabirlerine önce "Bana sormayın. Benim bu konuda ne yetkim ne de bilgim var. Ben taraf değilim bu işle ilgili. O sebeple de bu sorunun cevabını verecek kişi ben değilim" dedi.
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Muhabirlerin "Dizi bitecek mi?" sorusunu ise "Şu anda çekim yok. Çekilmeyeceği yönünde bir bilgiye sahibiz. Ama şu anda tüm bildiğiniz bu kadar" cevabını verdi. Oktay Kaynarca ayrıca konunun oyuncularla ve çalışanlarla alakalı bir durum olmadığını da sözlerine ekledi.