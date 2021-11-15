Oktay Kaynarca’dan EDHO açıklaması: “Bizimle alakalı bir şey değil”

Oktay Kaynarca’dan o iddiaya sert tepki!

Oktay Kaynarca'dan EDHO açıklaması: "Her bitiş bir başlangıçtır"

Altı sezondur yayın hayatına devam eden ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yedinci sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanıyordu. Hatta dizinin yayın tarihi bile açıklanmıştı. Fakat büyük gün geldiğinde Atv, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünü yayınlamadı. Yapım şirketiyle kanal arasında bir anlaşmazlık olduğu öğrenilirken Oktay Kaynarca dizinin devam etmeyeceğini açıkladı.Geçtiğimiz gün bir törene katılan Oktay Kaynarca dizinin geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. "Diziyi soralım" diyen magazin muhabirlerine önce "Bana sormayın. Benim bu konuda ne yetkim ne de bilgim var. Ben taraf değilim bu işle ilgili. O sebeple de bu sorunun cevabını verecek kişi ben değilim" dedi.Muhabirlerin "Dizi bitecek mi?" sorusunu ise "Şu anda çekim yok. Çekilmeyeceği yönünde bir bilgiye sahibiz. Ama şu anda tüm bildiğiniz bu kadar" cevabını verdi. Oktay Kaynarca ayrıca konunun oyuncularla ve çalışanlarla alakalı bir durum olmadığını da sözlerine ekledi.