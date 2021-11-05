Oktay Kaynarca’dan o iddiaya sert tepki!

Dizi sektörü ve tutkunları Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın bitmesinin şokunu yaşıyor.atv’nin diziyle ilgili hak talebi isteklerinde diretmesi ve Eşkıya ekibinin de bu şartları kabul etmemesi üzerine yaşanan gerilim projenin anlamsız bir şekilde sonunu getirmişti.Fenomen diziye veda ettiğini duyuran Oktay Kaynarca’nın bu sırada sosyal medyada Masumlar Apartmanı dizisine katıldığı iddiası ortaya atıldı. Yalan haber hızla yayıldı ve sonunda ünlü aktör şu açıklamayı yaptı:“Kopyala yapıştırcılara, tıklanma simsarlarına, uydurukçu sosyal medyacılara, bilmemnecilere itibar etmeyin. Bir projeye falan dahil olduğum yok.. Benim haberimi benden…”