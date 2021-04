Geçmişte yayınlanan Kurtlar Vadisi'nin ilk bölümlerinde Çakır karakteri ile akıllara kazınan Oktay Kaynarca, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si olarak da zirveye oturdu. 6. sezonunu da zirvede geçiren dizinin fanatikleri her geçen gün daha da çoğalıyor.Oktay Kaynarca oyunculuğu ve performansıyla büyük beğeni toplarken EDHO severler sosyal medyada oyuncuyla ilgili övgü dolu yorumlar yazmaya devam ediyor.İşte Kaynarca için Twitter'da yapılan bazı yorumlar...-Oktay Kaynarca Hollywood'da yer alsaydı Dünya'nın dilinden düşmezlerdi açık ve net.-Yemin ederim dizinin sonları efsaneydi be emeklerine sağlık Oktay Kaynarca YAŞAYAN DEV.-Oktay Kaynarca yakışıklılığı ve karizması diye bir şey var.-Oktay Kaynarca oyunculuk %100-Oktay Kaynarca hastanızım sizin...- Oktay Kaynarca harika performans... Karizma ya...-Oktay Kaynarca'nın her şekilde karizma ve yetenekli olması-Oktay Kaynarca karizma sorusunun cevabısın resmen.