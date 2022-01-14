Koliba Film’in bu sezon atv için hazırladığı “Okul Yolunda” dizisi etkileyici hikayesiyle dikkat çekiyor. Yunus Emre Yıldırımer, Fatih Al, Hande Kaptan ve Nihan Büyükağaç gibi ünlü yıldızları buluşturacak olan projenin çekimleri ay sonunda başlayacak.
Kadrosu neredeyse tamamlanan “Okul Yolunda”ya bir isim daha katıldı. Son olarak FOX’un “Masumiyet” dizisinde Hande karakteriyle kamera karşısına çıkan genç yıldız Asena Keskinci diziye dahil edildi.
"Okul Yolunda" dizisine yeni oyuncu!
atv için hazırlanan “Okul Yolunda” dizisinin kadrosu şekillenmeye başladı. Diziye son olarak genç bir isim daha katıldı. İşte detaylar...
14.01.2022 17:48 Dizi Galeri