"Okul Yolunda" dizisine yeni oyuncu!

Koliba Film’in bu sezon atv için hazırladığı “Okul Yolunda” dizisi etkileyici hikayesiyle dikkat çekiyor. Yunus Emre Yıldırımer, Fatih Al, Hande Kaptan ve Nihan Büyükağaç gibi ünlü yıldızları buluşturacak olan projenin çekimleri ay sonunda başlayacak.Kadrosu neredeyse tamamlanan “Okul Yolunda”ya bir isim daha katıldı. Son olarak FOX’un “Masumiyet” dizisinde Hande karakteriyle kamera karşısına çıkan genç yıldız Asena Keskinci diziye dahil edildi.