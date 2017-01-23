'Olanlar oldu' çılgınlığı!

Sinema - 23 Ocak 2017 16:09

Bini aşkın seyircinin akın ettiği ‘Olanlar Oldu’ filminin İzmir gösterimine, filmin yönetmeni Hakan Algül de kızları AyşeEge ve Deniz ile birlikte katıldı. Algül, ‘Olanlar Oldu’yu kızları, film ekibi ve İzmirlilerle birlikte izledi.Gösterim öncesi İzmirlilerle sohbet eden ekipte mikrofonu alan Ata Demirer: “Yoğun ilginize çok teşekkür ederiz, ayağınıza sağlık. Öncelikle çekimler boyunca Sığacık’ı adeta sessiz bir platoya çeviren tüm Seferihisarlılara çok teşekkür ederiz” dedi.Filmde kaptanı canlandıran Ata Demirer’e denizcilerin sembolü, üzerinde “Filmimizin yolu neta, pruvası rüzgarlı olsun” yazan ahşap bir tekne dümeni hediye edildi. Tüm film ekibi de bu güzel ve anlamlı hediyeyle birlikte selfie çekti.İzmirliler, filmi başından sonuna kahkahalar ve alkışlarla izledi! Film finalinde tüm ekip dakikalarca alkışlandı.Yönetmenliğini Hakan Algül’ün üstlendiği BKM yapımı film 20 Ocak itibariyle tüm sinema salonlarına kahkaha getirmeye başladı!