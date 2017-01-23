'Olanlar oldu' çılgınlığı!

BKM yapımı filmin ekibi, seyirciler tarafından alkışlar ve çığlıklarla karşılandı.

Sinema - 23 Ocak 2017 16:09
'Olanlar oldu' çılgınlığı!
Bini aşkın seyircinin akın ettiği ‘Olanlar Oldu’ filminin İzmir gösterimine, filmin yönetmeni Hakan Algül de kızları AyşeEge ve Deniz ile birlikte katıldı. Algül, ‘Olanlar Oldu’yu kızları, film ekibi ve İzmirlilerle birlikte izledi.

Gösterim öncesi İzmirlilerle sohbet eden ekipte mikrofonu alan Ata Demirer: “Yoğun ilginize çok teşekkür ederiz, ayağınıza sağlık. Öncelikle çekimler boyunca Sığacık’ı adeta sessiz bir platoya çeviren tüm Seferihisarlılara çok teşekkür ederiz” dedi.

Filmde kaptanı canlandıran Ata Demirer’e denizcilerin sembolü, üzerinde “Filmimizin yolu neta, pruvası rüzgarlı olsun” yazan ahşap bir tekne dümeni hediye edildi. Tüm film ekibi de bu güzel ve anlamlı hediyeyle birlikte selfie çekti.

İzmirliler, filmi başından sonuna kahkahalar ve alkışlarla izledi! Film finalinde tüm ekip dakikalarca alkışlandı.

Yönetmenliğini Hakan Algül’ün üstlendiği BKM yapımı film 20 Ocak itibariyle tüm sinema salonlarına kahkaha getirmeye başladı!

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: ata demirer

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

SİNEMA HABERLERİ

  • İran’da Türk filmleri rüzgârı
  • Yaşamak Güzel Şey!
  • 'Yaşayan Sinema Söyleşileri'
  • Sömestr eğlencesi sinemalarda!
  • 'Kötü Çocuk'un galası gerçekleşti
  • "Olanlar Oldu"ya ünlü akını!
  • Seksenler ekibini buluşturan film
  • Pepee’nin galası gerçekleşti
  • Asi ve sürprizlerle dolu Meriç!
  • Cem Yılmaz onaylı...

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Cesur ve Güzel'de skandal hata
  • 'Ölene Kadar'ın 3. bölüm fragmanı yayınlandı!
  • Tolgahan Sayışman'dan Murat Yıldırım'a destek!
  • "İçerde" Melek, Celal Baba'yı vuracak mı?
  • 'Vatanım Sensin' setinde aşk!
  • Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya zor sorular!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • O Hayat Benim'de Bahar ve Ateş'e şok
Cesur ve Güzel'de skandal hata

EN POPÜLER HABERLER

  • "Masum"un galasına ünlü akını
  • Sezin Erbil o yoruma isyan etti
  • Meryem Uzerli'nin zor günleri!
  • Demet Akalın o konuyu açıkladı
  • "İçerde"de Coşkun paylaşılamıyor!
  • Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya zor sorular!
  • 'Vatanım Sensin' setinde aşk!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
"Masum"un galasına ünlü akını