Olay açıklamalar! "Bu kadınla minik bir birlikteliği olmuş..."

Eşi Pınar Dura ile sosyal medya hesabında bir video paylaşan Özer, taciz iddialarını kabul etmedi. Oyuncu, “Bu bir taciz değil, karşılıklı olan bir şey. 10 yıl öncesinden tanıdığım biri. Eşimle ayrı olduğumuz bir dönemde yaşanmış bir hikayedir” dedi. Araya giren Pınar Dura, “Biz yaklaşık 9 senedir beraberiz, 3 senedir evliyiz. Biz de küslükler, minik ayrılıklar yaşayabiliriz. Cem ‘bekarken’, hayatında ben yokken Almanya’da bu kadınla minik bir birlikteliği olmuş” diye konuştu. Özer eşinin bu sözleri üzerine karısından özür diledi: “Sıkıntı yaşadığımız dönemde bu kadının ısrarlarına dayanamayıp bir hata ettim. Sebebi de ortaya çıktı. Bir menfaat elde etmek üzere yapılan bir şeydi. Canım karımdan özür diliyorum. Ona teşekkür ediyorum, dimdik yanımda durdu.”