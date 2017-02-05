Olaylı derbi Fenerbahçe'nin

Futbol - 05 Şubat 2017 22:32

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile Fenerbahçe Vodafone Arena'da karşılaştı. Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 72. dakikada Van Persie attı. Beşiktaş'ta Tosic 41. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.MAÇIN ÖNEMLİ ANLARIBeşiktaş'ın 11'i: Fabri, Gökhan, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Babel, Talisca, CenkFenerbahçe'nin 11'i: Volkan, Hasan Ali, Kjaer, Skrtel, Şener, Josef, Mehmet Topal, Lens, Alper, Sow, Van PersieMaça ev sahibi Beşiktaş başladı...4. Dakika: Maçın ilk dakikaları hazırlık pasları ve top kayıplarıyla geçti.6. Dakika: Fenerbahçe'nin atağında sağdan ceza alanına sızan Lens bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. O noktada Jeremain Lens pasını arka tarafa doğru çıkartıyor ancak Josef De Souza topu kontrol ederken rakibi Atiba Hutchinson'a faul yapıyor.8. Dakika: Orta alanda yapılan fauller sonrasında Van Persie ile Oğuzhan tartıştı. Hakem Ali Palabıyık oyuncuları sakinleştirmeye çalışıyor.19. Dakika: Quaresma'nın kullandığı köşe vuruşunda Skrtel topu kafayla uzaklaştırdı.21. Dakika: Quaresma'nın kullandığı köşe vuruşunda kaleci Volkan Demirel altıpasa gelen topu yumrukluyor ve hakem Ali Palabıyık bu pozisyonda topa yükselen Marcelo'nun Volkan Demirel'e faul yaptığını belirtiyor.28. Dakika: Cenk'in pasında ceza alanı dışında topu alan Talisca'nın şutu savunmaya çarparak direğin yanından dışarı çıktı.32. Dakika: Gökhan Gönül sağ çaprazdan kaleyi düşündü, Volkan Demirel zorlanmadan topu kontrol etti.38. Dakika: Ricardo Quaresma'nın şık pasında sol kanatta topla buluşan Adriano Correia sağ ayağıyla ortasını yapıyor, Oğuzhan Özyakup kafayla aşırmak istiyor fakat top üst ağlarda kalıyor.41. Dakika: Beşiktaş'ta Dusko Tosic kırmızı kart gördü. Ev sahibi 10 kişi.45. Dakika: Şener Özbayraklı, rakibi Ryan Babel'e yaptığı sert hamle sonrasında sarı kart görüyor.Derbide ilk yarı 0-0 sona erdi.İkinci yarı başladı...48. Dakika: Şener'in sağdan ortasında top arka direğe açıldı. Beşiktaş savunması topu uzaklaştırdı.49. Dakika: Jeremain Lens'in ara pasında savunmadan sekip havalanan topta Moussa Sow röveşatayı vuruyor fakat top yan direkten geri geliyor.52. Dakika: Beşiktaş'ta Talisca kenara geldi, Mitrovic oyunda..55. Dakika: Beşiktaş'ta Gökhan Gönül sakatlık geçirdi. Tedavisi yapılıyor...66. Dakika: Savunmayı çizgi halinde yakalayan Fenerbahçe takımında sağ kanatta müsait pozisyonda topla buluşan Jeremain Lens son çizgiye kadar inip ortaya çeviriyor fakat kaleci Fabricio Agosto çok kritik bir müdahaleyle topa sahip oluyor ve mutlak bir golü önlüyor.72. Dakika: Fenerbahçe Robin Van Persie ile 1-0 öne geçiyor. Alper sağdan Lens'i kaçırdı, Lend ceza alnı sağından içeriye yerden gönderdi topu. Van Persie arka direkte topu boş kaleye gönderdi.81. Dakika: Atiba çalımlarla ceza alanına sokulmak istedi ancak savunma araya girdi.88. Dakika: Fenerbahçe çok önemli bir pozisyonu değerlendiremedi. Hızlı atakta Lens'in pasıyla Ozan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Şutunda top dışarı çıktı.90. Dakika: Jeremain Lens serbest vuruşta topu doğrudan ağlara gönderdi ancak hakem 'düdük çalmadım' diyerek atışı tekrarlattı.Ve son düdük geldi! Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 1-0 yenerek kupada çeyrek finale çıktı.Beşiktaş'ta Tosic böyle atıldı