Olaylı maç Yakın Doğu'nun

Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off Final Serisi ilk maçında Yakın Doğu Üniversitesi, Fenerbahçe'yi mağlup etti.

Basketbol - 07 Mayıs 2017 17:21
Caferağa Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma ev sahibi ekibin 78-70 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Mücadele öncesinde protokol tribününde yaşanan kriz Aziz Yıldırım'ın, Işık Eyigüngör'ün üzerine yürümesine ve yumruk atmasına neden olmuştu.
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Bağlantılar: Fenerbahçe, Yakın Doğu

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