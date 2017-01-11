Olcay Şahan Trabzonspor'da

Bordo-Mavili ekip, Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Olcay Şahan'ı 3-5 yıllığına kadrosuna kattı.

Futbol - 11 Ocak 2017 18:44
Olcay Şahan Trabzonspor'da
Beşiktaşlı yıldız oyuncu Olcay Şahan, Trabzonspor ile 3,5 yıllığına anlaştı. Bordo-Mavili ekip, Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Olcay Şahan'ı 3-5 yıllığına kadrosuna kattı.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Olcay Şahan, Trabzonspor

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

FUTBOL HABERLERİ

  • Dünya Kupası için flaş karar
  • F.Bahçe'nin maçı hangi kanalda?
  • Galatasaray Arabistan'da dağıldı!
  • Trabzonspor'da 3 ayrılık
  • Aslan beklenen transferi bitirdi!
  • Antalyaspor Eto'o için karar verdi
  • Mitrovic, Beşiktaş'ta! İşte ücreti
  • Yeni transferler İstanbul'da!
  • Matej Mitrovic, Beşiktaş'ta!
  • Galatasaray'da yaprak dökümü

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Cesur ve Güzel 9. bölüm 3. fragmanı yayınlandı!
  • "EDHO" neden yayınlanmıyor? Oktay Kaynarca açıkladı!
  • Cesur ve Güzel 9. bölüm 4. fragmanı yayınlandı!
  • Gülşen anne oldu!
  • Caner ile Şükran akşam akşam aşka geldi!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Nurella İşte Benim Stilim'den yine mi ayrılıyor?
  • Bir açıklama da Deniz Çakır'dan geldi...
Cesur ve Güzel 9. bölüm 3. fragmanı yayınlandı!

EN POPÜLER HABERLER

  • Büyük aşkı Cansu Dere mi bitirdi?
  • Aslışah Alkoçlar'ın korkutan görüntüsü!
  • Boşanma davasında flaş gelişme!
  • İşte Rüzgar Çetin’e verilen ceza!
  • Gülşen anne oldu!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • İkisi de pes etmiyor!
  • "Mahkeme sonuçlansa bile..!"
Büyük aşkı Cansu Dere mi bitirdi?