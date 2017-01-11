Olcay Şahan Trabzonspor'da
Bordo-Mavili ekip, Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Olcay Şahan'ı 3-5 yıllığına kadrosuna kattı.Futbol - 11 Ocak 2017 18:44
Beşiktaşlı yıldız oyuncu Olcay Şahan, Trabzonspor ile 3,5 yıllığına anlaştı. Bordo-Mavili ekip, Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Olcay Şahan'ı 3-5 yıllığına kadrosuna kattı.
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