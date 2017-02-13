'Oleg Cassini' yeni koleksiyon!

Kaleidoscope; gösterişli, görkemli, feminen ve asil bir havaya sahip koleksiyon için özgür kadınlar örnek alınmış!

Kadın-Moda - 13 Şubat 2017 15:44
'Oleg Cassini' yeni koleksiyon!
Oleg Cassini’nin yeni koleksiyonu, kraliyet düğünlerine ve gösterişli balolara yakışacak derecede görkemli, feminen ve asil…

Oleg Cassini’nin büyüleyici tasarımlarının ardındaki ekibi yöneten Kreatif Direktör Viola Chan, marka için çok özel bir Premium Line hazırladı. Koleksiyonun, elle işlenen özenli bezemelerle çağdaş detayları birleştiren zamansız tarzı dikkat çekiyor. Chan’in kişisel dokunuşunu katarak şekillendirdiği koleksiyon, Oleg Cassini kadınlarına farklı ve her zamankinden daha ihtişamlı bir dünya sunuyor.

“Kaleidoscope” Antik Yunan dilinde, güzellik (kalos), biçim (eidos) ve incelemek (skopeo) kelimelerinin birleşiminden oluşuyor ve ‘güzel biçimleri keşfetme’ anlamına geliyor. İsmine uygun şekilde, gösterişli, görkemli, feminen ve asil bir havaya sahip koleksiyon, geleneksel el işçiliği kullanılarak özenle hazırlanmış ve çağdaş öğelerle zenginleştirilerek tasarımlara zamansız bir tarz kazandırılmış.

Viola Chan, hem gelinlik hem de abiye tasarımlarını içeren bu koleksiyonu özgüvenli, modayı takip eden, çekici, cazibeli, özgür ve sofistike bir kadını düşünerek tasarladığını belirtiyor.
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Bağlantılar: oleg cassini

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