'Ölene Kadar' dizisine sürpriz oyuncu!
Atv'de Perşembe akşamları yayınlanan 'Ölene Kadar' dizisine sürpriz bir isim dahil oldu.Dizi - 24 Ocak 2017 07:00
Başrollerinde Engin Akyürek ile Fahriye Evcen'in yer aldığı 'Ölene Kadar' dizisine ünlü oyuncu Didem Balçın da dahil oldu. Balçın, son olarak Diriliş "Ertuğrul" dizisinde rol almıştı. Didem Balçın'ın 3. bölümden itibaren Ölene Kadar dizisinde boy göstereceği öğrenildi.
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Bağlantılar: Ölene Kadar, Engin Akyürek, Fahriye Evcen, Didem Balçın
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