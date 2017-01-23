'Ölene Kadar' dizisine sürpriz oyuncu!

Dizi - 24 Ocak 2017 07:00

Başrollerinde Engin Akyürek ile Fahriye Evcen'in yer aldığı 'Ölene Kadar' dizisine ünlü oyuncu Didem Balçın da dahil oldu. Balçın, son olarak Diriliş "Ertuğrul" dizisinde rol almıştı. Didem Balçın'ın 3. bölümden itibaren Ölene Kadar dizisinde boy göstereceği öğrenildi.