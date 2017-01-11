"Ölene Kadar" izleyiciyle buluşuyor! İşte detaylar

"Ölene Kadar"da kim kimdir?
Aşk, ihanet, vicdan, adalet ve intikamın iç içe geçtiği, hayatı bir günde değişen insanların birbirlerine değen hikayelerini ve bir adamın haksız esaretinin herkes üzerindeki etkisini izleyiciye anlatacak olan “Ölene Kadar”da başrollerde yer alan Engin Akyürek, Fahriye Evcen, Sarp Levendoğlu, Gülcan Arslan ve Tansu Biçer’e Lale Mansur, Ragıp Savaş, Kadriye Kenter, Serpil Gül, Taner Turan, Ferdi Sancar, Gizem Kala, Cihat Süvarioğlu, Aykut Akdere ve Fatih Dokgöz gibi birbirinden önemli isimler eşlik ediyor.
"Ölene Kadar" 1. bölüm fragmanı;
"Ölene Kadar"dan internete özel fragman!
Türkiye’nin yanı sıra dünyanın bir çok ülkesinde merakla beklenen yeni dizi “Ölene Kadar” 12 Ocak Perşembe saat 20:00’de ATV ekranlarında başlıyor…
İşte "Ölene Kadar"ın tanıtımları;
1. tanıtım;
2. tanıtım;
3. tanıtım;