'Ölene Kadar'da aşk başlıyor!

Dizi - 23 Ocak 2017 16:40

ATV dizisi Ölene Kadar'ın son bölümünde Engin Akyürek ve Fahiye Evcen'in canlandırdığı Dağhan ile Selvi'nin yakınlaşma sahneleri, sosyal medyaya damga vurdu. Bu sahnelerle ilgili bir çok tweet atıldı.