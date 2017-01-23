'Ölene Kadar'da aşk başlıyor!

'Ölene Kadar' 3. bölümü ile ekranlara gelecek.

Dizi - 23 Ocak 2017 16:40
'Ölene Kadar'da aşk başlıyor!
ATV dizisi Ölene Kadar'ın son bölümünde Engin Akyürek ve Fahiye Evcen'in canlandırdığı Dağhan ile Selvi'nin yakınlaşma sahneleri, sosyal medyaya damga vurdu. Bu sahnelerle ilgili bir çok tweet atıldı.

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