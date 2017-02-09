Ölene Kadar'da yakınlaşma

Dizi - 10 Şubat 2017 06:00

ATV dizisi Ölene Kadar'ın son bölümünde Engin Akyürek ve Fahriye Evcen'in canlandırdığı Dağhan ile Selvi'nin yakınlaşma sahneleri, sosyal medyaya damga vurdu.Selvi, Ender tarafından alıkonuldu ve sonrasında abisiyle yüzleşti. Selvi, ya Dağhan'dan ya da abisinden vazgeçmek zorunda kaldı. Peki Selvi'nin kararı ne oldu?