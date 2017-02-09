Ölene Kadar'da yakınlaşma

Engin Akyürek ve Fahriye Evcen'in başrollerini paylaştıkları Ölene Kadar'da yakınlaşma..

Dizi - 10 Şubat 2017 06:00
Ölene Kadar'da yakınlaşma
ATV dizisi Ölene Kadar'ın son bölümünde Engin Akyürek ve Fahriye Evcen'in canlandırdığı Dağhan ile Selvi'nin yakınlaşma sahneleri, sosyal medyaya damga vurdu.

Selvi, Ender tarafından alıkonuldu ve sonrasında abisiyle yüzleşti. Selvi, ya Dağhan'dan ya da abisinden vazgeçmek zorunda kaldı. Peki Selvi'nin kararı ne oldu?



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