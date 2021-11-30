“Ölene Kadar”’ın Tayland uyarlaması yayınlandı!

ATV ekranlarında yayınlandığı dönem beğeni toplayan, başrollerinde Fahriye Evcen ve Engin Akyürek’in yer aldığı, yapımını Tims Productions’ın üstlendiği, Ölene Kadar “Barb Ayuttitham” (Adaletsizlik) ismiyle Tayland’da Channel 3 için uyarlandı. Global Agency tarafından şimdiye kadar 100’den fazla ülkeye satılan dizi yurtdışı yolculuğuna bu sefer de format uyarlamasıyla devam ediyor.Tayland’ın önemli kadın yönetmenlerinden Aew – Ampaiporn’un çektiği dizi, reyting sıralamasında üst sıralarda yer aldı ve yılın aksiyon dizisi olarak anıldı.Engin Akyürek’in canlandırdığı Dağhan karakterini canlandıran Pakron Chatborrirak, rolünü “bir televizyon dizisinde canlandırdığım en zor ve iddialı rol” olarak ifade etti. Yayınlandığı gün sosyal medyada da övgülere boğulan dizi, hikayesi, oyuncuları, müzikleri ve sinematografisiyle büyük beğeni topladı.“Ölene Kadar” işlemediği bir suç yüzünden müebbet hapis cezasına çarptırılan Dağhan ile onu kurtarmaya çalışan ancak ikisini de ilgilendiren çok önemli bir sırrı olan avukat Selvi’nin hikayesini konu ediniyordu.