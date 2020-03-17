Olga Kurylenko: "Ateşler içinde yanıyorum!"

'James Bond' filmiyle tanınan ünlü oyuncu Olga Kurylenko'da corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Ünlü oyuncu, yaşadığın sürecin zorluklarını anlattı:"Corona virüs testinin pozitif çıkmasından sonra kendimi eve kapattım. Aslında 1 haftadır hastaydım. Ana belirtilerim ateş ve yorgunluk. Ateşler içinde yanıyordum. Kendinize dikkat edin ve bunu ciddiye alın"