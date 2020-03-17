Olga Kurylenko: "Ateşler içinde yanıyorum!"

Koronavirüsü testi pozitif çıkan Olga Kurylenko, yaşadıklarını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla açıkladı.

17.03.2020 17:21 Dünya Magazin

Olga Kurylenko: "Ateşler içinde yanıyorum!" 'James Bond' filmiyle tanınan ünlü oyuncu Olga Kurylenko'da corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Ünlü oyuncu, yaşadığın sürecin zorluklarını anlattı:

"Corona virüs testinin pozitif çıkmasından sonra kendimi eve kapattım. Aslında 1 haftadır hastaydım. Ana belirtilerim ateş ve yorgunluk. Ateşler içinde yanıyordum. Kendinize dikkat edin ve bunu ciddiye alın"
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