Ölümle dans eden adam Hong Kong’da

Yaşam - 31 Ocak 2017 18:24

Kaykayıyla yaptığı şov yerden yüzlerce metre yüksekte bir gökdelenin tepesinde, ölümle burun buruna gelmekle adrenalinden alınan keyfin sınırlarında dolaşıyor. İzleyenleri korkutan bu gösteriyi Cricket yaşam tarzı olarak ifade ediyor. Cricket’ın sloganı ise: “Hayatım bir film”