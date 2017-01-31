Ölümle dans eden adam Hong Kong’da
Hong Kong’da bir gökdelenin kenarında adeta dans eden Oleg Cricket, “nefes almaya devam edin” diyerek paylaştığı videoda yürekleri ağza getirdi.Yaşam - 31 Ocak 2017 18:24
Kaykayıyla yaptığı şov yerden yüzlerce metre yüksekte bir gökdelenin tepesinde, ölümle burun buruna gelmekle adrenalinden alınan keyfin sınırlarında dolaşıyor. İzleyenleri korkutan bu gösteriyi Cricket yaşam tarzı olarak ifade ediyor. Cricket’ın sloganı ise: “Hayatım bir film”
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