Başrollerini Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Meltem Kaptan, Özgür Emre Yıldırım ve Mehmet Özgür’ün paylaştığı 'TAFF' yapımı, komedi ve aksiyon filmi ‘Ölümlü Dünya’nın çekimleri başladı.
Yılın en iddialı komedi ve aksiyon filmi ‘Ölümlü Dünya’nın yönetmen koltuğuna Ali Atay otururken, senaryosunu ise Ali Atay, Aziz Kedi, Feyyaz Yiğit, Volkan Sümbül ve Ali Demirel kaleme aldı.
Çekimleri İstanbul’un farklı noktalarında yakaşık 1 buçuk ayda gerçekleştirilecek olan ‘Ölümlü Dünya’, hikayesi ve birbirinden başarılı isimlerden oluşan dev oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.
'Ölümlü Dünya'da dev kadro
'Ölümlü Dünya' filmi dev kadrosuyla geliyor..Sinema - 20 Temmuz 2017 15:59
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