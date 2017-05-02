Olympiakos-Anadolu Efes: 87-78

THY Avrupa Ligi çeyrek finalinde temsilcimiz Anadolu Efes, 2-2'lik serinin son maçında deplasmanda Yunan temsilcisi Olympiakos'a 87-78 yenildi ve turnuvaya veda etti.

Basketbol - 02 Mayıs 2017 22:59
Olympiakos-Anadolu Efes: 87-78
Euroleague'de Final-Four'da temsilcimiz Anadolu Efes, Olmpiakos ile deplasmanda karşılaştı.

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan mücadelede Anadolu Efes, Olmpiakos'a 87-78 yenilerek Final-Four'a veda etti.

Final - Four'da CSKA Moskova'nın rakibi Olmpiakos oldu.

Anadolu Efes, İstanbul'da oynanan 2. maçı kaybederek seriyi 2-2 yaptırmış ve seri son maça taşınmıştı.
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