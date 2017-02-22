Ömer Faruk Sorak, 8 Saniye'yi anlattı!

Sinema - 22 Şubat 2017 14:27

Ağustos 2016’da kurulan film ve yapım şirketi Dark Town Pictures; genç ve dinamik ekibi, yaratıcı üretimleriyle sektörde yenilikçi bir çizgi yakalamayı amaçlıyor. Bu amaçla hayata geçirdikleri film gösterimi etkinlikleri kapsamında; sinemanın büyüsünü farklı tecrübeler üzerinden, kendi ofislerinin de yer aldığı Kolektif House’un seçkin ahalisi ile paylaşmayı hedefliyorlar.İlki 21 Şubat 2017, Salı akşamı Kolektif House Levent’te düzenlenen etkinlikte, Ömer Faruk Sorak imzalı “8 Saniye” filmi Kolektif House üyelerine özel olarak gösterildi. Gösterimin ardından filmin yapımcılarından İpek Sorak ve başarılı yönetmeni Ömer Faruk Sorak ile sinema üzerine bir söyleşi gerçekleşti. Sorak çifti, Esra İnal’ın sıra dışı hikayesinden esinlenilerek hayata geçirilen ve ilham verici yaşam öyküsünü beyazperdeye taşıyan film hakkında katılımcıların sorularını da yanıtladılar.