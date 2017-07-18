Ömür'ün 'Gecce Hayvanı'na rekor TT

Ömür Gedik'in Gecce Hayvanı şarkısının klibi twitter'da 12 saat TT listesinde kalarak rekor bir paylaşım aldı.

Müzik - 18 Temmuz 2017 16:25
Ömür'ün 'Gecce Hayvanı'na rekor TT
2014 Best Model dünya birincisi Caner Tanrıverdi ile cesur sahnelerin yer aldığı kliple ilgili yapılan en sık yorum, "bugüne dek çekilmiş en seksi klip" yönündeydi.

DMC etiketli şarkının söz ve müziği Ömür Gedik'e ait. Caner Karamukluoğlu'nun düzenlediği şarkının klibini Behzat Uygur çekti.
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