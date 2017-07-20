Önce aşık, sonra nakil oldular

Yaşam - 20 Temmuz 2017 21:05

Burdurlu Veli Ergin, 14 yıl önce Akdeniz Üniversitesi'nde annesinin verdiği böbrekle yaşama tutundu. Böbrek uyuşmazlığı nedeniyle 1 yıl sonra tekrar tedavi sürecine giren Ergin, Burdur'da diyaliz merkezine gitmeye başladı. Isparta'da bir diyaliz merkezinde tedavi gören Meltem Alkız da, merkez kapanınca Burdur'da, Veli Ergin'in tedavi gördüğü diyaliz merkezine gitmeye başladı.NİŞANDAN SONRA NAKİLİkilinin tedavi merkezinde başlayan arkadaşlıkları kısa zamanda aşka dönüşünce çift nişanlandı. Nişanlandıktan sonra böbrek nakli için Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'ne başvuran çiftten Meltem Alkız 5 Mart'ta, Veli Ergin ise 4 Temmuz'da kadavradan böbrek nakli oldu. Geçen 8 Temmuz'da düğün için tarih alan çift, nakiller sonrası düğünü seneye erteledi.'SENEYE DÜĞÜNÜMÜZÜ YAPACAĞIZ'Veli Ergin, "8 Temmuz'da yapılacak düğünümüze 4 ay kala nişanlım nakil oldu. Nişanlımın naklinden 2 ay sonra bana nakil çıktı. Ben de sağlığıma kavuştum. Seneye artık nasip olursa düğünümüzü yapacağız" dedi. Doktorlara teşekkür eden Veli Ergin, "Allaha şükür şimdi iyiyim. Sıkıntım yok. Hem hayat arkadaşımı buldum hem sağlığıma kavuştum. Seneye de düğünümüzü yapacağız. Çocuklarımız olacak ve hayatımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.'NİŞANDAN SONRA DÜĞÜN DÜŞÜNÜYORDUK'Meltem Alkız, 5 yıldan bu yana diyaliz merkezine gittiğini ve nişanlısıyla Burdur'da tanıştığını anlattı. Daha sonra kendisini ailesiyle tanıştırdığını belirten Alkız, şöyle dedi:"Ailesiyle tanıştırdıktan sonra ciddi olduğunu anladım. Babam hasta olduğum için vermeme taraftarıydı. Doktorlarımız öncü oldu. İstemeye geldiler. Nişandan sonra düğün düşünüyorduk. Benim ameliyatım çıkınca heyecanlandık. Böbrek naklim gerçekleşti. Sağlığıma kavuştum. Sonra nişanlıma çıktı. 4 Temmuz'da da kendisine uygun böbrek bulundu. Onun da nakli yapıldı. Biz de düğünümüzü gelecek yıla erteledik."'HÜZÜNLENDİK AMA DAHA ÇOK SEVİNDİK'SDÜ Organ Nakil Merkezi Böbrek Nakil Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. İhsan Yıldız da şunları anlattı:"Çok şükür şimdiye kadar olan nakillerimizde bir sorun yaşamadık. Hastalarımızın çok farklı hikayeleri vardı. Bunlardan biri Veli'ydi. Diyaliz süreçleri çok ağır süreçlerdir, hasta açısından. Haftada 3 kez o makinenin eziyetini çekmek kolay değildir. İstediği zaman su içememektir. İdrara çıkamamaktır. Daha önce diyaliz merkezinde arkadaşı ile tanışıyor. Bir nişanlanma sürecine giriyorlar. İkisi de böbrek hastasıydı. Ama böbrek bulundu. Bu arada düğün tarihi de planlamışlar. Bu kadar sıkıntı içinde yuva özlemi içinde bulunması takdir edilecek bir şey. Daha sonra Veli'ye böbrek çıktı. Biz bu şekilde olmasını mutlulukla karşıladık. Hüzünlendik ama daha çok sevindik. Bu iki kardeşimize böbrek nakletmek son derece sevindiriciydi."Yrd. Doç. Dr. İhsan Yıldız, organ bağışında yetersizlik olduğuna dikkati çekerek, ülke genelinde birçok hastanın nakil beklediğini vurguladı ve vatandaştan organ bağışı beklediklerini söyledi.DHA