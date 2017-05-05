Önce İranlı şimdi de Rus... Fahriye Evcen çok kızacak

Magazin - 05 Mayıs 2017 14:54

Dünyanın dört bir yanından hayranları olan Burak Özçivit'in fotoğrafını geçtiğimiz aylarda İranlı model Mahlagha Jaberi beğenmiş ve "yakışıklı" diye yorum yapmıştı. Bu olayın ardından Fahriye Evcen'in Burak Özçivit'i kıskandığı ve ikilinin arasında tartışma çıktığı iddia edilmiş bu iddialar sonrasında da Burak Özçivit, İranlı mankeni engellemişti. Burak Özçivit'in fotoğrafına bu defa da Rus model Victoria Bonya yorum yaptı Fotoğrafın altına İngilizce olarak "nice" yani güzel yazan 37 yaşındaki modelin Instagram'da tam 5.5 milyon takipçisi var.Rusya'da oldukça popüler olan mankenin bu yorumuna Fahriye Evcen'in ne tepki vereceği merak ediliyor. Bakalım Burak Özçivit, İranlı Mahlagha Jaberi gibi Rus Victoria Bonya'yı da engelleyecek mi?