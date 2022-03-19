Önder Öztarhan'a 'Aslı Enver ile Çeşme tatili' sorusu!

Aslı Enver’le ilk kez çıktıkları Çeşme tatilinde görüntülenen Önder Öztarhan, geçtiğimiz gecce Arnavutköy’de trafikte objektife takıldı. İş insanı, muhabirlerin “Aslı Hanım ilişkiniz hakkında konuştu, ‘mutluyum’ dedi. Siz neler söylemek istersiniz?” sorusu karşısında yalnızca başını sallamakla yetindi.

19.03.2022 10:44 Magazin

Önder Öztarhan'a 'Aslı Enver ile Çeşme tatili' sorusu! Geçtiğimiz günlerde Etiler'de görüntülenen Aslı Enver, magazin muhabirlerinin “İlişkiniz tekrardan hayırlı olsun. Nasıl gidiyor ilişkiniz? Evlilik düşüncesi var mı? Evlilik teklifi aldığınıza dair haberler de var?” sorusuna, "İyi gidiyor. İyiyim, mutluyum. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun” karşılığını vermişti.

Aslı Enver sessizliğini bozdu! Önder Öztarhan hakkında konuştu!

Aslı Enver sessizliğini bozdu! Önder Öztarhan hakkında konuştu!




Aynı soru bu kez Arnavutköy'de trafikte kameralara yansıyan Önder Öztarhan'a soruldu. Basın mensuplarının “Aslı Hanım ilişkiniz hakkında konuştu, 'Mutluyum' dedi. Siz neler söylemek istersiniz? Geçtiğimiz haftalarda da Çeşme’de tatil yaptınız” sorularına, sadece başını sallayarak cevap verdi.

Magazincilerin ısrarlı sorularına rağmen ağzını bıçak açmayan 49 yaşındaki iş insanı, “Trafik açıldı” diyerek, evinin yolunu tuttu.

Aslı Enver ile Önder Öztarhan takipleşmeye başladı!

Aslı Enver ile Önder Öztarhan takipleşmeye başladı!
YASAL UYARI: İçeriğin kopyalanması yasaktır. İçerik, sadece gecce’ye link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

Bunlarda ilginizi çekebilir: