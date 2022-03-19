Önder Öztarhan'a 'Aslı Enver ile Çeşme tatili' sorusu!

Aslı Enver sessizliğini bozdu! Önder Öztarhan hakkında konuştu!

Aslı Enver ile Önder Öztarhan takipleşmeye başladı!

Geçtiğimiz günlerde Etiler'de görüntülenen Aslı Enver, magazin muhabirlerinin “İlişkiniz tekrardan hayırlı olsun. Nasıl gidiyor ilişkiniz? Evlilik düşüncesi var mı? Evlilik teklifi aldığınıza dair haberler de var?” sorusuna, "İyi gidiyor. İyiyim, mutluyum. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun” karşılığını vermişti.Aynı soru bu kez Arnavutköy'de trafikte kameralara yansıyan Önder Öztarhan'a soruldu. Basın mensuplarının “Aslı Hanım ilişkiniz hakkında konuştu, 'Mutluyum' dedi. Siz neler söylemek istersiniz? Geçtiğimiz haftalarda da Çeşme’de tatil yaptınız” sorularına, sadece başını sallayarak cevap verdi.Magazincilerin ısrarlı sorularına rağmen ağzını bıçak açmayan 49 yaşındaki iş insanı, “Trafik açıldı” diyerek, evinin yolunu tuttu.