Önder Öztarhan'a 'Aslı Enver ile Çeşme tatili' sorusu!

Aslı Enver sessizliğini bozdu! Önder Öztarhan hakkında konuştu!
Aynı soru bu kez Arnavutköy'de trafikte kameralara yansıyan Önder Öztarhan'a soruldu. Basın mensuplarının “Aslı Hanım ilişkiniz hakkında konuştu, 'Mutluyum' dedi. Siz neler söylemek istersiniz? Geçtiğimiz haftalarda da Çeşme’de tatil yaptınız” sorularına, sadece başını sallayarak cevap verdi.
Magazincilerin ısrarlı sorularına rağmen ağzını bıçak açmayan 49 yaşındaki iş insanı, “Trafik açıldı” diyerek, evinin yolunu tuttu.
Aslı Enver ile Önder Öztarhan takipleşmeye başladı!