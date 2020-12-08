Öner Erkan, Çukur'a böyle veda etti!

Pazartesi akşamlarına damga vuran Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde Koçovalı ailesinden intikam almak isteyen Çağatay, Selim'i bıçakladı. Çağatay'ın ele geçirdiği tapularla birlikte kanlar içinde mahalleye geri dönen Selim, son nefesini Çukur'da verdi. Son anlarında Yamaç'ın kollarında "Sen Çukur'dan çıkarsın ama Çukur senden çıkmıyor..." sözlerini söyleyen Selim'in, ölmeden önce İdris'i görmesi ise yüreklere dokunan anlara sahne oldu.Çağatay Erdenet'in Selim'i öldürmesinin ardından Yamaç, Erdenetlere karşı intikam savaşını başlattı. Yamaç'ın elindeki kozu olan altınları Ogeday'ın bulmasıyla rahatlayan Cengiz'e asıl büyük darbe yine Yamaç'tan geldi. Erdenetlere ait bütün fabrikaları havaya uçuran Yamaç, finalde gücünü bir kez daha gösterdi.Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+'da 8.74 izlenme oranı (rating), 16.65 izlenme payı (share), AB'de 6.49 izlenme oranı (rating), 13.45 izlenme payı (share), Total’de 8.69 izlenme oranı (rating), 17.69 izlenme payı (share) elde etti. #SelimeVeda etiketi Twitter Türkiye'de 17 saat 35 dakika, dünyada ise 4 saat 50 dakika boyunca TT listesinde kaldı. Büyük ses getiren bölüm #çukur etiketiyle de 4 saat 30 dakika boyunca Türkiye gündeminde yer alırken, Selim Koçovalı karakterine hayat veren Öner Erkan 7 saat 35 dakika boyunca TT listesine yerleşti ve dünyada da uzun süre konuşuldu.Selim'in ölüm haberi Koçovalı evine adeta ateş düşürdü. Babasının ölümüyle yıkılan Akın, gözü dönmüş bir şekilde Erdenetlere saldırmak için harekete geçti. Deniz yoluyla Erdenetlerin evine ulaşan Akın, yanında getirdiği silah ile saldırıyı gerçekleştirirken, kurşunların hedefi olan Cengiz Erdenet yaralandı.Yamaç ise Erdenetlere karşı savaş açtı. Yamaç'ı, Cengiz'e karşı uyarmak için gelen Efsun, Selim'in öldüğünü öğrendi. Yamaç, Efsun'a "Yamaç Koçovalı geliyor de, saklansınlar!" diyerek açıkça Cengiz ve Çağatay'a mesajını iletmesini söyledi. Eski Yamaç Koçovalı'nın resmen geri döndüğü bölümde intikam için gözünü karartan Yamaç, Çukur'u bir araya topladı. Bu anlarda ilk kez Çukur dizisi için yapılan yeni bir şarkı izleyicilerle buluştu. "Fuat feat. Toygar Işıklı-Çukur'dan Kaçış Yok" adlı parça kısa sürede büyük beğeni topladı.Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de.