ONR&SAN'dan yeni single müjdesi 'Kırmızı Çizgi'

Şarkının söz ve müziği Onr ve San’a ait. Beat’ini FerzanBeats, şarkının kaydını Can Vatansever (Studio Circus) yaptı. Mix & Mastering Özgür Öztürk’ün ellerinden çıktı. Ümraniye platolarında çekilen video klibin yönetmenliğini yeni jenerasyonun genç ve başarılı isimlerinden üstlendi.2020 yılının sonbaharında çıkartacakları 5 şarkılık E.P için Studio Circus’da çalışmalarına devam eden Onr&San, her geçen gün kendini yenilemeye ve yeni sound arayışlarına devam ediyor.Onur Kırkdök (Onr) ve Metehan Babat (San), 1993 doğumlu, iki çocukluk arkadaşı. Metehan'ın Kırklareli’ye taşınmasıyla birlikte, 9 yaşında yolları kesişti. 2006 yılında bir reklam müziğini duyarak rap müzik ile tanıştılar ve ilk duydukları anda çok etkilendiler. Kendilerini rap müzik ile nasıl ifade edebileceklerini düşünmeye başladılar. Daha sonra düşünmekle kalmayıp ilk liriklerini, 2008 yılında yazmaya başladılar. Aradan 2 yıl geçtikten sonra ilk kayıtlarını aldılar. ‘’İçimize sinmediği için henüz yetersiz olduğumuzu düşünüp 1 yıl kadar bekledik’’ diyor Onr. Ses, tarz ve teknik açıdan kendilerine güvendikleri anda, 2011 yılında ''HİPERAKTİF'' isimli 12 şarkılık bir albümü internette yayınladılar. 2012 - 2013 yılında 6 şarkılık E.P bir albüm olan' 'DURMAK YOK'' yayına girdi ve vatani görevlerini yapmak üzere birliklerine teslim oldular. Döndüklerinde, 2014 yılında hiç ara vermeyip ''MASTİKA'' isimli 10 şarkılık bir albüm bitirmek üzereyken, hayallerinin peşinden gitmek üzere yola çıktıklarında bir trafik kazası geçirdiler ve ağır yaralandılar. Albümü rafa kaldırmak zorunda kalmışken, 2 yıl aradan sonra albümü tamamlayıp internetten yayınladılar (2016). Daha sonra maddi yönden sıkıntı çekmeye başladıkları için müziği askıya alıp, yoğun tempoyla iş hayatında çalışmaya başladılar. Solo çalışmaları devam ediyordu ve ellerinden kalemi düşürmüyorlardı. 2019 yılında, yolları Banu Göksever ile kesişti ve ilk profesyonel menajerlik anlaşmalarını yaptılar. 2020 yılının başında Garaj Müzik ile anlaşma yaptılar ve bu yılın Nisan ayında Kırmızı Çizgi’nin yayınlanması ile beraber profesyonel müzik serüvenleri başlamış oldu.