Onu kendinize aşık edebilirsiniz!

Gözünüze kestirdiğiniz erkeği elde edip uzun yıllar boyunca mutlu bir birliktelik yaşamanız için tavsiyeler...

Gecce Kadın - 20 Şubat 2017 15:23

Kendine güvenen kadın, erkeğini kolay elde eder. Yani öncelikle kendinize güvenmelisiniz. Sonrasında ise küçük tavsiyelere göz atmanız yeterli olacaktır.



Birisine çekici gözükmek istiyorsanız, kendinizi geliştirmelisiniz. Bu demek değildir ki daha zayıf olmak için ölümcül diyetlere girmelisiniz ya da gardırobunuzu baştan aşağıya yenilemeli ya da dramatik bir saç kesimi yaptırmalısınız. Sadece içinde iyi gözüktüğünüzü düşündüğünüz giysileri tercih edebilir, bakımlı dolaşır ve en güzel gülümsemenizi takınırsanız işe yarayacaktır. Önce kendinize olan güveninizin artmasına yarayacak sonra da ona çekici görünmenize yarayacaktır.



Erkekler kendileri hakkında konuşmayı severler ve bunu yaparken kendilerini dinleyen kadınların çekici olduğunu düşünürler. Yani bir erkeği etkilemeye çalıştığınızda konuşmaktan çok dinlemeye dikkat etmelisiniz. Kendiniz, gündelik hayatınız vs hakkında yüzde 20 konuşuyor iseniz kalan yüzde 80lik konuşmayı onun yapmasına izin verin.

Onu hemen aramak, peşine düşmek, fazla üstüne düşmek asla işe yaramayacaktır. Üstelik sizinle gerçekten ilgileniyor ise arayacaktır, zaman tanıyın, sabırsız olmayın.



Biraz itici gözükebilir ama birisini etkilemeye ya da baştan çıkarmaya çalışıyorsanız, bu psikolojik stratejiye başvurmanız işe yarayabilir. Fiziksel eylem olarak size karşı ne yaparsa yapsın, bir süre bekledikten sonra aynısını ona yapın. Bu onun da kendisine açıklayamayacağı bir bağlantı yaratacaktır.



Birisinin gözlerinin direk içine bakmak, o insanla yakınlık kurmanın en etkili yollarından birisidir. Öyleyse onu etkilemek için konuşurken gözlerinizi gözlerinden ayırmamaya özen gösterin. Elbette çok uzun bakmamalısınız, bir tacizci gibi görünmek istemiyorsanız.



Erkekler kendilerine güvenen kadınlardan hoşlanır. O anda çok da öyle hissetmiyor olsanız bile öyle davranın. Ayrıca umutsuz olmanız için bir sebep yok, değil mi? Her şey yeni başlıyor.





Bir erkeği etkilemek istediğinizde mizah anlayışı oldukça önemlidir. Esprilerini anlamanız ve gülmeniz hatta başka bir espri ile karşılık vermeniz onun oldukça hoşuna gidecektir. Üstelik gülmenin yakışmadığı kadın yoktur.



Erkekler neşeli kadın sever. Kimse pesimist, negatif bir insanla vakit geçirmek istemez. Her şeye iyi tarafından bakın. İyi tavır takınan, olumlu ve ılımlı bir insan herkes tarafından ilgi ve sevgiyle karşılanır.



Kadınlar bazen kedi gibi davranabilir. Özellikle kız kıza takıldıkları zamanlar acımasız olabilir, dedikodu yapmayı severler. Ama bu pek de tercih edilen bir davranış şekli değildir, özellikle de erkekler tarafından. Erkekler tatlı ve hırçın olmayan kadınları severler. Bu tür davranışlar arada bir mazur görülebilse de huy haline getirilmemelidir.



Erkekler ilgi görmekten ve beğenildiklerini bilmekten hoşlanır. Saçlarınızla oynamak, ufak temaslarda bulunmak ve anlattıklarını gülümseme ve kahkahalarla karşılamak işe yarayacaktır. Eski numaralar her zaman işe yarar.



Farklı ve eşsiz olmanız herkesin dikkatini çekecektir, erkekler dahil. Karşılaşabileceği herhangi bir kız olmadığınızı fark etmesi onun üzerinize düşmesine sebep olur. Diyalog fırsatı yakaladığınızda sıradan ve alışılageldik şeylerden bahsetmeyin.



Herkesin biraz karizması ve zarif bir yanı vardır. Elbette deli olduğunuz adamın etrafındayken bunu ortaya koymanız zor olabilir ama dilinizin dolanması ya da bacaklarınızın titremesine engel olmak zorundasınız. Onun karşınıza özgüveniniz ile çıkın ki etkileme şansınız olsun.



Erkekler fiziksel teması sever ve dokunmak yakınlık kurmak için en hızlı yollardan birisidir. Öyleyse bir adamın dikkatini çekmeye çalışırken, oyuna temasları dahil edin. Örneğin yaptığı espriye gülerken yavaşça koluna dokunabilir ya da siz bir şey anlatırken eline parmaklarınız ile dokunabilirsiniz.



Eskiler erkeğin kalbine giden yolun midesinden geçtiğini söyler. Bunun ne kadar doğru olduğunu deneyerek görebilirsiniz. Ona yemeğe çıkmayı teklif edebilir ya da daha da iyisi onun için kendiniz bir sofra hazırlayabilirsiniz.



Bir adam bir kadının kız arkadaşı olup olamayacağını değerlendirmeye başladığı zaman kimi testlere tabi tutar. Bu noktada yapmanız gereken en önemli şeylerden birisi ona özgürlüğünü vermek olmalıdır. Çünkü eğer kendini kapana kıstırılmış gibi hissederse ışık hızıyla ortadan yok olacaktır. Yani arkadaşları ile harcayacağı, spor yaparken geçireceği ya da kendi başına ne yapmak istiyor ise ona harcayacağı zaman saygı göstereceğinizi en baştan bilmelidir.

