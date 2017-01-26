Geçtiğimiz gün alışveriş merkezinde mağazaları turlarken objektifimize yansıyan Onur Büyüktopçu, dizinin bitmesinin ardından canlandırdığı karakterin çok sevildiğini ve bundan sonra bir süre ara verip sonrasında Koriş karakterinin üstüne çıkması gerektiğinin bilincinde olduğunu söyledi. Sempatik oyuncu, tiyatro kökenli olduğu için bir çok role bürünebileceğini hatta bir mafya babasını bile rahatlıkla oynayabileceğini söyledikten sonra yanımızdan ayrılırken kendisini gören ve hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen genç hayranlarını kırmayarak gönüllerini bir kez daha aldı.
Onur Büyüktopçu dizi bitince
Geçtiğimiz hafta final yapan Kiralık Aşk dizisinde Koray (Koriş) karakterini canlandıran Onur Büyüktopçu da Akmerkez’den alışveriş yapan ünlü isimler arasında yer alıyor.Alışveriş - 26 Ocak 2017 22:32
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