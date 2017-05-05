İşte o kareler:
Onur Saylak: Boynuz kulağı geçer
Onur Saylak ikizleri Toprak ve Maya'nın fotoğraflarını paylaştı..Magazin - 05 Mayıs 2017 17:23
Tuba Büyüküstün ile Onur Saylak'ın ikiz kızları Toprak ve Maya kameraman oldu. İkizlerin kamera arkasında çekim yaparken çekilmiş fotoğraflarını Onur Saylak, "Gün gelir boynuz kulağı geçer" notuyla paylaştı.
İşte o kareler:
İşte o kareler:
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Bağlantılar: Tuba Büyüküstün, Onur Saylak
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