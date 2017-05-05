Onur Saylak: Boynuz kulağı geçer

Onur Saylak ikizleri Toprak ve Maya'nın fotoğraflarını paylaştı..

Magazin - 05 Mayıs 2017 17:23
Onur Saylak: Boynuz kulağı geçer
Tuba Büyüküstün ile Onur Saylak'ın ikiz kızları Toprak ve Maya kameraman oldu. İkizlerin kamera arkasında çekim yaparken çekilmiş fotoğraflarını Onur Saylak, "Gün gelir boynuz kulağı geçer" notuyla paylaştı.

İşte o kareler:
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