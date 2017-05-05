Onur Saylak: Boynuz kulağı geçer

Magazin - 05 Mayıs 2017 17:23

Tuba Büyüküstün ile Onur Saylak'ın ikiz kızları Toprak ve Maya kameraman oldu. İkizlerin kamera arkasında çekim yaparken çekilmiş fotoğraflarını Onur Saylak, "Gün gelir boynuz kulağı geçer" notuyla paylaştı.İşte o kareler: