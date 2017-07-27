Onur Saylak, Tuba Büyüküstün'ü Instagram'da sildi!

Magazin - 27 Temmuz 2017 17:21

6 yıllık eşini yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği filmin galasına çağırmayan Onur Saylak'tan bir sürpriz hamle daha geldi.Onur Saylak, 2011 yılında evlendiği ve haziran ayında boşandığı eski eşi Tuba Büyüküstün'ü Instagram'da takipten çıkardı.Onur Saylak şu sıralar ikiz kızları Maya ve Toprak'la birlikte tatilde.