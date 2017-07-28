Onur Saylak, eski eşi Tuba Büyüküstün'ün Umut Evirgen ile aşk yaşadığının iddia edilmesi ve hatta olayın adli sonuçlarından sonra eski eşine tepki gösterdiği ve bunun sonrasında yönetmenliğini ve yapımcılığını yaptığı filmin galasına davet etmediği ortaya çıkmıştı.
Bu olaylardan sonra eski eşini Instagram'dan takipten çıkan Onur Saylak kızları Maya ve Toprak ile tatile gitti. Hatta Tuba Büyüküstün de sevgilisi Umut Evirgen'in cezaevinden çıkmasının ardından onunla tatile gitti. Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre de; bu olaylardan sonra Onur Saylak'ın çocukları Maya ve Toprak'ın velayeti için dava açmaya hazırlanıyor.
Onur Saylak velayet davası açıyor!
2011 yılında evlenen ve haziran ayında boşanan Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak'ın arasında sular durulmuyor.Dedikodu - 28 Temmuz 2017 09:38
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