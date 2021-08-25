Suygun, şimdi yepyeni bir projeyle sevenlerinin karşısında. Avrupa’da ve Türkiye’de performansları ve single çalışmaları ile dikkat çeken Onur Suygun, Nisa (Metin Atak ) ile feat yaptığı yeni teklisi “LoLo”yu tüm dijital platformlarda yayınladı.
Şarkıya klip de çeken Suygun, Alaçatı ve Çeşme’de kamera karşısına geçti. Çalışma, YouTube’da bir haftada 200 bini aşkın kişi tarafından izlendi. Şarkı üzerinde yaklaşık 6 ay boyunca çalıştıklarını söyleyen Suygun, “Türkiye’de yaşanan yangın felaketi sebebiyle yayın tarihimizi erteledik. Şu an gelen tepkiler çok iyi” dedi.
Onur Suygun LoLo şarkısı için Nisa ( Metin Atak ) ile buluştu...
Pandemi döneminde boş durmayıp müzik çalışmalarına devam eden DJ Onur Suygun “Base Rock” adlı single’ını beğeniye sunmuştu. Ardından' 'Mağusa Limanı' 'isimli şarkıya cover yaptı.
25.08.2021 20:16 Kültür-Sanat