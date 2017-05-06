Onur Tuna fena yakalandı

Oyuncu Onur Tuna çapkınlıkta böyle yakalandı.

Magazin - 06 Mayıs 2017 16:45
Onur Tuna fena yakalandı
Seda Güven’le yollarını ayıran Onur Tuna, çapkınlıkta yakalandı. Oyuncu, Asmalımescit’teki bir mekanda dört güzelle sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.

Grup mekân çıkışı flaşların patlamasıyla neye uğradığını şaşırdı.

Güzeller yüzlerini gizlemeye çalışırken Tuna, “Bunları kim çağırdı?” diyerek otomobiline yöneldi. Ardından, “Kızları peşimden taksiyle gönder’’ diyerek yardımcısına talimat verdi.

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Kaynak:haberturk.com
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