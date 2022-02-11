Onur Tuna'dan yeni single

Yeni teklisi “Bi’ hiçmişim gibi” ile dinleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanan başarılı sanatçı, şarkısına bir de klip çekti.Sözü ve müziği kendisine ait olan “Bi hiçmişim gibi”yi dinleyici ile buluşturmaya hazırlanan Onur Tuna, ilk kez kendi şarkısının klibinde oynadı. Şarkının aranjörlüğünü Serhat Şensesli üstlenirken klibin yönetmen koltuğuna ise R. Hakan Arslan oturdu.“Bi’ hiçmişim gibi” 11 Şubat’ta tüm dijital platformlarda müzikler severlerle buluştu.