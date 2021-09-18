Onur Tuna’ya bomba partner!

MF Yapım’ın FOX için hazırladığı Mahkum dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Volkan Kocatürk’ün yönetmen koltuğunda oturacağı dizinin çekimleri ay sonunda başlayacak. “Innocent Defendant” dizisinden uyarlanan Mahkum’un ilk netleşen oyuncusu Savcı Ağıt Bulut rolünü canlandıracak Onur Tuna olmuştu. Tuna Mucize Doktor’un ardından Mahkum için el sıkışmıştı.Birsen Altuntaş'ın haberine göre başarılı kalem Uğraş Güneş’in senaryosunu yazdığı dizide Tuna’nın partneri etkili oyunculuğuyla tanınan Seray Kaya oldu.